YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Yeni Malatyaspor, Giresunspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Yeni Malatyaspor, Giresunspor maçının hazırlıklarını tamamladı

19.11.2021 16:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni Malatyaspor, Giresunspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında yarın deplasmanda GZT Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirildi.

Basına kapalı gerçekleştirilen idman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanda, futbolcular taktik çalıştı.

Malatya ekibi, Giresun temsilcisiyle yarın saat 16.00'da Çotanaklar Spor Kompleksinde karşılaşacak.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Seni yarı yolda bırakmayacak çözümler için...Seni yarı yolda bırakmayacak çözümler için...
PARTNER"Çekmeyin, ben o değilim!""Çekmeyin, ben o değilim!"
GÜNCELLEME 4 - Malatya'da bir binada göçük meydana geldiGÜNCELLEME 4 - Malatya'da bir binada göçük meydana geldi
Anahtar Kelimeler:
Malatya

Malatya Namaz Vakitleri 19 Kasım Cuma

İmsak
05:40
Sabah
07:05
Öğle
12:17
İkindi
14:56
Akşam
17:19
Yatsı
18:39

Malatya Nöbetçi Eczaneler19 Kasım Cuma

Çare Eczanesi
Merkez
Gökyüzü Eczanesi
Merkez
Murat Eczanesi
Merkez
Uğur Eczanesi
Merkez
Yiğit Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Malatya ECZANELER
Malatya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Bolu'da ara tatil kampı yapan 60 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Bolu'da ara tatil kampı yapan 60 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Tekirdağ'da trafik kazasında 14 askeri personel yaralandı

Tekirdağ'da trafik kazasında 14 askeri personel yaralandı

Mersin'de eşarbı narenciye paketleme makinesine takılan çocuk yaşamını yitirdi

Mersin'de eşarbı narenciye paketleme makinesine takılan çocuk yaşamını yitirdi

Adıyaman'da 22 ev karantinaya alındı

Adıyaman'da 22 ev karantinaya alındı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.