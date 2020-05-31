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Yeni Malatyaspor, Gökhan Töre'nin sözleşmesini uzattı

YENİ MALATYASPOR HABERLERİ  | 31.05.2020 19:32 | Son Güncelleme

Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor, futbolcu Gökhan Töre'nin sözleşmesini uzattı.

Yeni Malatyaspor, Gökhan Töre'nin sözleşmesini uzattı

Sarı-siyahlı kulüp, 28 yaşındaki kanat oyuncusunun sezon sonunda bitecek sözleşmesini Mayıs 2021'e kadar yeniledi.

Gökhan Töre, bu sezon takımıyla tüm kulvarlarda çıktığı 21 maçta 2 gol kaydetti.

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