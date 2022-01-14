Yeni Malatyaspor - Göztepe maçı geniş özeti! Yeni Malatyaspor - Göztepe maçı kaç kaç bitti?

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Süper Lig 'in 21. haftasında Göztepe 'yi misafir etti. Kötü gidişatı durdurmayı amaçlayan Marius Sumudica yönetimindeki ev sahibi takım, 7. dakikada Mustafa Eskihellaç'ın golüyle 1-0 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü devam ettiremedi. Karşılaşma konuk ekip Göztepe’nin 2-1 üstünlüğü ile sona erdi. İşte Yeni Malatyaspor - Göztepe maçı geniş özeti!

YENİ MALATYASPOR - GÖZTEPE MAÇI GENİŞ ÖZETİ!

GOL |Maçın 7. dakikasında maça hızlı başlayan ev sahibi takımda Kenan’ın ara pasıyla sağ kanatta topla buluşan Mustafa, ceza sahasına girerek karşı karşıya kaldığı kalecinin sağından topu ağlarla buluşturmuş oldu. 1-0

dakikada ise Göztepe’nin kullandığı korner atışında ceza sahasında Sadık’ın elle topa müdahale ettiğini belirlemiş olan Hakem Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi.

GOL | 15. dakikada VAR incelemesi sonrası kullanılan penaltı atışında topun başına geçen Berkan, topu ağlarla buluşturdu ve maçta dengeyi getiren golü kaydetti. 1-1

dakikada sağ kanatta atak geliştirmiş olan Göztepe’de ceza sahasında topla buluşan Ndiaye’nin sert vuruşunda kaleci Ertaç gole izin vermedi.

Maçın 22. dakikasında Göztepe’de Kerim’in sağ kanattan ceza sahasına yolladığı topa yükselen Halil’in kafa vuruşunda top ağlara gitti sonrasında VAR incelemesi ile gol ofsayt gerekçesi ile geçerlilik kazanmadı.

dakikada konuk olan ekipte Badu’nun sağ kanatta orta yaptığı Ndiaye bekletmeden pasını Berkan’a verdi. Berkan’ın ise gelişine vurduğu top auta çıktı.

GOL | 73. dakikada Göztepe öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Obinna, Mustafa'dan sıyrıldı ve ceza sahasına ortasını yaptı. Hafez ile Ertaç'ı geçen topa arka direkte dokunan Lourency, fileleri sarsmayı başardı. 1-2

dakikada konuk ekip Göztepe’de Obinna’nın sol kanatta geliştirdiği atakta topu alan Hali, kaleye şut çekti. Kaleci Ertaç’ın kontrol edemediği top ağlarla buluştu ancak öncesinde VAR incelemesi ile topun taçtan çıktığı belirlenince gol geçerlilik kazanmadı. dakikada Yeni Malatyaspor’da sol kanattan gelişmiş olan atakta, Mounir kaptığı topla ceza sahasına girerek kaleye şu çekti, top az farkla auta çıktı.

GOL |Maçın 73. dakikasında Göztepe’de sol kanattan gelişen atakta Nwobodo’nun kale önüne yaptığı ortayı iyi takip eden Rodrigues’in düz vuruşu ile topu kaleye gönderdi. 1-2

dakikada Yeni Malatyaspor’da Mounir’in ceza sahasının sağında kontrol ettiği topu kaleye çekti, top auta çıktı. dakikada Yeni Malatyaspor’da ceza sahasının dışında serbest vuruşu kullanan Kenan’ın şutunda top defanstan döndü.

İlgiyle takip edilen mücadele Göztepe’nin 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı.



