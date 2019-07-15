Yeni Malatyaspor, Guilherme ile yeniden anlaştı

Brezilyalı orta sahayla prensipte anlaşan sarı-kırmızılılar, geçen sezon özellikle ligin ilk yarısında büyük verim aldığı 10 numarayı, Topuk Yaylası kampına çağırdı.
Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek olan ve 19 Temmuz’a kadar futbolcu listesini teslim etmesi gereken Yeni Malatyaspor, 28 yaşındaki oyuncuyla 1 yıl daha kiralık sözleşmesi yapmaya hazırlanıyor. Geçen sezon ligi 5 gol, 7 asistlik performansla tamamlayan Guilherme’nin sunulan teklife olumlu dönüş yaptığı ve detayların konuşulmasının ardından kampa katılacağı ifade edildi. Guilherme için Galatasaray ve Göztepe kulüplerinin de devreye girdiği, ancak 2 kulübün de anlaşma sağlayamadıkları öğrenildi.
İSİM SPONSORLUĞU SONA ERDİ
Son dönemlerde yaptığı sponsorluk anlaşmalarıyla adından söz ettiren Yeni Malatyaspor, 3 sezondur adının önünde taşıdığı ‘Evkur’ firmasının ismini artık kullanmayacak. Sponsorluk anlaşması sona eren sarı kırmızılıların, resmi hesaplarında sadece kendi ismini kullandığı görüldü. Yeni Malatyaspor’un isim sponsorluğu için başka bir firmayla görüşme halinde olduğu ve bu firmayla anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi.
MUSTAFA, BOLUSPOR'A KİRALANDI
Kadrosuna en son Zimbabveli Hadebe’yi katan Malatya temsilcisi kadrosunda yer açmak için genç futbolcusu Mustafa Eskihellaç’ı Boluspor’a kiralık olarak gönderdi. Geçen sezon devre arasında kiralık gittiği Elazığspor’da 4 gol kaydeden Mustafa, yüksek performansıyla da dikkat çekmişti. Yeni Malatyaspor’un Düzyurtspor’dan transfer ettiği Mustafa’nın Boluspor’a 1 yıllığına kiralandığı belirtildi.
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