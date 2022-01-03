Yeni Malatyaspor, Hasan Özkan ve Walter Bwalya ile yollarını ayırdı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, futbolcuları Hasan Özkan ve Walter Bwalya ile yollarını ayırdı.
Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımız Hasan Özkan ve Walter Bwalya ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze katkılarından dolayı Özkan ve Bwalya'ya teşekkür eder, devam eden futbol yaşantılarında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
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