YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Yeni Malatyaspor, Hasan Özkan ve Walter Bwalya ile yollarını ayırdı

Yeni Malatyaspor, Hasan Özkan ve Walter Bwalya ile yollarını ayırdı

03.01.2022 19:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni Malatyaspor, Hasan Özkan ve Walter Bwalya ile yollarını ayırdı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, futbolcuları Hasan Özkan ve Walter Bwalya ile yollarını ayırdı.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımız Hasan Özkan ve Walter Bwalya ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze katkılarından dolayı Özkan ve Bwalya'ya teşekkür eder, devam eden futbol yaşantılarında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Kız arkadaşıma dokundun' cinayeti! Döve döve öldürdü, cezası belli oldu'Kız arkadaşıma dokundun' cinayeti! Döve döve öldürdü, cezası belli oldu
Geceleri ortaya çıkıp adeta cirit atıyorlar! İki günde...Geceleri ortaya çıkıp adeta cirit atıyorlar! İki günde...
Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Savran, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldıMalatya Cumhuriyet Başsavcısı Savran, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Yeni Malatyaspor Malatya

Malatya Namaz Vakitleri 3 Ocak Pazartesi

İmsak
06:09
Sabah
07:37
Öğle
12:36
İkindi
15:04
Akşam
17:25
Yatsı
18:47

Malatya Nöbetçi Eczaneler 3 Ocak Pazartesi

Fırat Eczanesi
Merkez
Kiğılı Eczanesi
Merkez
Papatya Eczanesi
Merkez
Sevinç Eczanesi
Merkez
Uslu Eczanesi
Merkez
Fırat Eczanesi
Merkez
Kiğılı Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Malatya ECZANELER
Malatya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

GÜNCELLEME - Kars'ta bahçe duvarına çarpan otomobildeki 4 kişi öldü

GÜNCELLEME - Kars'ta bahçe duvarına çarpan otomobildeki 4 kişi öldü

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Adana’da kavgaya müdahale eden polis bıçakla yaralandı

Adana’da kavgaya müdahale eden polis bıçakla yaralandı

Adana'daki trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Adana'daki trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Trabzon'da yeni yılın ilk bebeği dünyaya geldi

Trabzon'da yeni yılın ilk bebeği dünyaya geldi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.