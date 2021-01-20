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Yeni Malatyaspor, Hatayspor'u 2-1 mağlup etti

YENİ MALATYASPOR HABERLERİ  | 20.01.2021 18:03 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 20. haftasında Yeni Malatyaspor, üst sıraları zorlayan Hatayspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti.

Yeni Malatyaspor, Hatayspor'u 2-1 mağlup etti

Süper Lig'in 20. haftasında Yeni Malatyaspor deplasmanda üst sıraları zorlayan Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Antakya Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Malatyaspor 2-1'lik skorla kazandı.

Malatyaspor'a galibiyeti getiren goller, 53. dakikada frikikten yaptığı vuruşlar Zeki Yavru ile 77. dakikada penaltıdan Adem Büyük'ten geldi. Adem Büyük'ün öncelikle direkten dönen penaltısı, kaleci Akın Alkan'ın çizgiden çıktığı gerekçesiyle tekrarlandı ve 2. denemede gol geldi.

Hatayspor'un tek sayısını ise gol krallığında zirvede bulunan Boupendza 87. dakikada attı. Hatayspor'un Süper Lig'de attığı son 7 iç saha golünü de Aaron-Salem Boupdendza kaydetti.

Bu sonucun ardından üst üste 2. galibiyetini alan Yeni Malatyaspor puanını 27 yaparken, son 4 maçta 3. kez puan kaybı yaşayan Hatayspor 31 puanda kaldı.

Süper Lig'in 21. haftasında Hatayspor deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacakken, Yeni Malatyaspor evinde Galatasaray'ı konuk edecek.

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