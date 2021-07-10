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Yeni Malatyaspor hazırlıklarını sürdürdü

10.07.2021 20:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni Malatyaspor hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, yaptığı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

Bolu'da bir otelin sahasında, teknik direktör İrfan Buz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

Futbolcuların 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla sürdürdükleri idman, çift kale maçla tamamlandı.

Yeni Malatyaspor, yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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