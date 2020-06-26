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Yeni Malatyaspor Jody Lukoki ile ön protokol imzaladı

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Btc Turk Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Thievy Bifouma, Gökhan Töre, Jody Lukoki'nin transferi ve Fenerbahçe maçı hakkında açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Btc Turk Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek'ten son dakika transfer açıklaması geldi.

Başkan Gevrek, Ludogorets Razgrad'de forma giyen Jody Lukoki ile ön protokol imzaladıklarını söyledi.

Fenerbahçe maçında hedeflerinin İstanbul'dan puan ya da puanlarla dönmek olduğunu söyleyen Gevrek, yayıncı kuruluşun kulüplerden %30'luk indirim istediğini belirtti.

Radyospor'da Salim Manav'ın canlı yayın konuğu olan Adil Gevrek, "Sezonun ilk yarısını 24 puanla tamamladık. Fakat ikinci yarıda işler istediğimiz gibi gitmedi. Geçtiğimiz hafta Göztepe karşısında kritik bir galibiyet aldık ve kötü gidişe son verdik. Bu hafta rakibimiz Fenerbahçe. Fenerbahçe iyi bir takım, Fenerbahçe maçından puan ve puanlarla döneceğiz." dedi.

Jody Lukoki ile ön prokol imzaladıklarını ifade eden Başkan Gevrek, "Jody Lukoki ile ön protokol imzaladık. Lukoki ile anlaşma sağladık. Thievy Bifouma ve Gökhan Töre'ye Beşiktaş'tan gelen teklif yok. Fakat Bifouma'ya yurt dışından gelen teklif var. Amacımız şu anda ligde kalmak, maçlarımıza konsantre olduk." diye konuştu.

Yayıncı kuruluşun indirim talep ettiğini belirten Gevrek, "Yayıncı kuruluş %30'luk indirim talep etti. Yayıncı kuruluşun bu tavrını ben doğru bulmuyorum. TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil konuyla ilgili yayıncı kuruluşla görüşüyor. Yayıncı kuruluşla sözleşmemiz 2 yıl daha var. İndirim yapılırsa bu kulüpler için çok zor olacaktır." açıklamasında bulundu.

JODY LUKOKİ KİMDİR?

15 Kasım 1992 Demokratik Kongo Kinshasa doğumlu olan Lukoki, sağ kanat ve sol kanat oynayabiliyor. Ayrıca zaman zaman forvette oynayabilen Lukoki sağ ayağını kullanıyor.

Ajax'ın keşiflerinden biri olan Lukoki, 2014 yılında 500 bin Euro karşılığında PEC Zwolle'e transfer oldu. Bulgar ekibi Ludogorets ise 2015 yılında 1 milyon Euro ödeyerek yıldız adayını kadrosuna kattı.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
pandemi sürecinde klüpler maddi olarak kayıp yaşadığından sözleşmeli futbolcularından indirim talep etmesini doğru buluyorsan yayıncı kuruluşun da senden indirim talep etmesini doğru bulmalısın!!!!
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