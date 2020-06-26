Yeni Malatyaspor Jody Lukoki ile ön protokol imzaladı

Btc Turk Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek'ten son dakika transfer açıklaması geldi.

Başkan Gevrek, Ludogorets Razgrad'de forma giyen Jody Lukoki ile ön protokol imzaladıklarını söyledi.

Fenerbahçe maçında hedeflerinin İstanbul'dan puan ya da puanlarla dönmek olduğunu söyleyen Gevrek, yayıncı kuruluşun kulüplerden %30'luk indirim istediğini belirtti.

Radyospor'da Salim Manav'ın canlı yayın konuğu olan Adil Gevrek, "Sezonun ilk yarısını 24 puanla tamamladık. Fakat ikinci yarıda işler istediğimiz gibi gitmedi. Geçtiğimiz hafta Göztepe karşısında kritik bir galibiyet aldık ve kötü gidişe son verdik. Bu hafta rakibimiz Fenerbahçe. Fenerbahçe iyi bir takım, Fenerbahçe maçından puan ve puanlarla döneceğiz." dedi.

Jody Lukoki ile ön prokol imzaladıklarını ifade eden Başkan Gevrek, "Jody Lukoki ile ön protokol imzaladık. Lukoki ile anlaşma sağladık. Thievy Bifouma ve Gökhan Töre'ye Beşiktaş'tan gelen teklif yok. Fakat Bifouma'ya yurt dışından gelen teklif var. Amacımız şu anda ligde kalmak, maçlarımıza konsantre olduk." diye konuştu.