SPOR
  4. BtcTurk Yeni Malatyaspor kadrosunu takviye edecek

BtcTurk Yeni Malatyaspor kadrosunu takviye edecek

YENİ MALATYASPOR HABERLERİ  | 13.01.2020 09:04 | Son Güncelleme

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Guilherme'nin Beşiktaş'a transferi halinde kadrosuna 2 yabancı oyuncu dahil edecek. Transfer görüşmelerini sürdürdüklerini kaydeden Sportif Direktör Ali Ravcı, orta saha ve stoper bölgesi için görüştükleri isimler olduğunu söyledi.

BtcTurk Yeni Malatyaspor kadrosunu takviye edecek

Devre arası kamp çalışmalarını Antalya Belek’te sürdüren sarı-kırmızılılar, Brezilyalı oyuncusu Guilherme'ni Beşiktaş'a transferinin olasılığını düşünürek, boşalan orta saha bölgesine ve savunmaya takviye yapmaya hazırlanıyor.

Malatya temsilcisi Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın oyuncu istediği 2 bölge için görüşmelerini yoğunlaştırırken, görüşülen isimlerle anlaşılma aşamasına gelindiği belirtildi.
Sportif Direktör Ali Ravcı, görüştüğümüz futbolcularla büyük ölçüde mutabık kaldık diyen Ravcı, "Transferde belirlediğimiz isimlerle görüşmelerimiz sürüyor. Defansa ve orta sahaya transfer yapmayı planlıyoruz. En kötü ihtimalle 1 oyuncu transfer etme düşüncesindeyiz. Listemizde bulunan isimler zaten uzun süredir gündemimizde idi. Bu oyuncularla bir noktaya geldik. Anlaşırsak gerçekten kaliteli isimleri takımımıza kazandırmış oluruz. İnşallah en kısa sürede transferi halledeceğiz. Kadromuz iyi fakat daha alternatifli hale getirme çabasındayız" dedi.

Ravcı, Sivassspor ile oynayacakları kupa maçına da değinerek ikinci yarıya Sivasspor galibiyetiyle moralli başlamak istediklerini söyledi.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Burası İstanbul! Hayran kalacaksınız Burası İstanbul! Hayran kalacaksınız
Normal süresi golsüz sona eren 2020 İspanya Süper Kupası’nda, Atletico Madrid’i penaltı atışları sonucunda 4-1 mağlup eden Real Madrid, şampiyon oldu.Normal süresi golsüz sona eren 2020 İspanya Süper Kupası’nda, Atletico Madrid’i penaltı atışları sonucunda 4-1 mağlup eden Real Madrid, şampiyon oldu.
Meksa Yatırım Afyon Belediyespor - Gaziantep Basketbol: 92-95Meksa Yatırım Afyon Belediyespor - Gaziantep Basketbol: 92-95
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
BtcTurk Yeni Malatyaspor Guilherme Beşiktaş Ali Ravcı

En Çok Okunan Haberler

Silivri depremini iki saat önceden tahmin etmişti! Yeni deprem uyarısı

Silivri depremini iki saat önceden tahmin etmişti! Yeni deprem uyarısı

Bakan Turhan'ın sözlerine İBB'den cevap geldi!

Bakan Turhan'ın sözlerine İBB'den cevap geldi!

Merih Demiral, Roma'yı yaktı

Merih Demiral, Roma'yı yaktı

''Muhtemelen bunlar Galatasaray'daki son günlerim''

''Muhtemelen bunlar Galatasaray'daki son günlerim''

Galatasaray'da bir ayrılık kararı daha

Galatasaray'da bir ayrılık kararı daha

Filenin Sultanları yine tarih yazdı

Filenin Sultanları yine tarih yazdı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Yeni Malatyaspor F.Bahçeli yıldızları istiyor!

Yeni Malatyaspor F.Bahçeli yıldızları istiyor!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Guilherme'den transfer açıklaması

Guilherme'den transfer açıklaması

Yıldız futbolcunun oğlu 2. kattan düştü!

Yıldız futbolcunun oğlu 2. kattan düştü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
BtcTurk Yeni Malatyaspor kadrosunu takviye edecek

Yeni Malatyaspor takviye yapacak

BtcTurk Yeni Malatyaspor ligin ikinci yarısı için iddialı

Yeni Malatyaspor ikinci yarı için iddialı

Sergen Yalçın, Beşiktaş ile Guilherme'nin görüştüğünü açıkladı

Sergen Yalçın açıkladı: Beşiktaş'la görüşüyor

Sergen Yalçın'dan Falette ve Ozan Tufan açıklaması

Sergen Yalçın'dan Falette itirafı

Issam Chebake: Sergen Yalçın’a karşı oynamak isterdim

'Sergen Yalçın’a karşı oynamak isterdim'

Marguez Guilherme: Takım ismi vermek istemiyorum

'Takım ismi vermek istemiyorum'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.