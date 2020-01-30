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Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa’dan Karim Hafez'i aldı

YENİ MALATYASPOR HABERLERİ  | 30.01.2020 21:38 | Son Güncelleme

Transferin bitimine 1 gün kala Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa’dan Karim Hafez’i sezon sonuna kadar kiraladı.

Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa’dan Karim Hafez'i aldı

Ara transferin hareketli ekiplerinden Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa forması giyen sol bek Karim Hafez'i sezon sonuna kadar satın alma opsiyonuyla kiraladı.

Transferin bitimine 1 gün kala sol bek takviyesini yapan sarı-siyahlılar, bonservisi Mısır Ligi ekiplerinden Degla’da bulunan 23 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katarak transferi tamamladı.

(İHA)

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Karim Hafez Yeni Malatyaspor Kasımpaşa

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