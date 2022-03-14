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Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı

14.03.2022 18:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında 19 Mart Cumartesi günü sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde gerçekleştirildi.

Basına kapalı gerçekleştirilen idmanda futbolcular, çeşitli çalışmalar yaptı.

Sarı-siyahlı ekip, hazırlıklarını yarın sürdürecek.

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