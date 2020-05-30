Yeni Malatyaspor koronavirüs testleri negatif çıktı

Süper Lig Yeni Malatyaspor koronavirüs testleri pozitif çıkan 5 kişinin yeni testlerinin negatif çıktığını duyurdu. Bir futbolunun da tedavisinin devam ettiğini açıkladı.

Yeni Malatyaspor'dan yapılan açıklamada, "29 Mayıs Cuma günü pozitif vakalarımıza yönelik tekrar test, 30 Mayıs Cumartesi günü ise pozitif vakalar dahil tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve çalışanlarımıza yönelik Covid-19 testi yapılmıştır. Pozitif vakalarımızın 2 testi üst üste negatif olmak üzere tüm sonuçlar negatif çıkmıştır.

22 Mayıs'ta testi pozitif sonuçlanan bir futbolcumuzun ise tedavi süreci devam etmektedir. Bu doğrultuda takımımız, gruplar halinde çalışmalarına tekrar başlayacaktır" ifadelerin yer verildi.

