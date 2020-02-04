SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Yeni Malatyaspor
  4. Yeni Malatyaspor kötü gidişata "dur" demek istiyor

Yeni Malatyaspor kötü gidişata "dur" demek istiyor

YENİ MALATYASPOR HABERLERİ  | 04.02.2020 11:28 | Son Güncelleme

Süper Lig'de oynadığı son 10 karşılaşmadan 1 kez galibiyetle ayrılan BtcTurk Yeni Malatyaspor, kötü gidişata son vermeyi hedefliyor.

Yeni Malatyaspor kötü gidişata "dur" demek istiyor

Süper Lig'deki üçüncü sezonunu geçiren sarı-siyahlılar, son haftalarda istediği performansı sahaya yansıtamıyor.

Ligin 9. haftasında sahasında Hes Kablo Kayserispor'u 4-0'lık skorla geçen Malatya ekibi, sonraki bölümde ligde oynadığı 10 karşılaşmada istikrarsız bir tablo ortaya koydu.

Devre arasında teknik direktör Sergen Yalçın ile yolları ayırarak Kemal Özdeş'i göreve getiren BtcTurk Yeni Malatyaspor, ligde son 10 lig maçında 1 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı.

Ligin 15. haftasında deplasmanda Beşiktaş'ı 2-0 mağlup eden sarı-siyahlılar, o günden bugüne ligde galibiyet yüzü göremedi.

(AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
En güzel Beşiktaş marşlarının sözleriEn güzel Beşiktaş marşlarının sözleri
PARTNER Telefonundaki pozları internete sızınca... Şoke oldular! Telefonundaki pozları internete sızınca... Şoke oldular!
Paşa'dan Malatya'ya gittiPaşa'dan Malatya'ya gitti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Yeni Malatyaspor süper lig

En Çok Okunan Haberler

ABD'den dikkat çeken Türkiye ve İdlib açıklaması!

ABD'den dikkat çeken Türkiye ve İdlib açıklaması!

Manisa beşik gibi! 5 dakikada 5 deprem

Manisa beşik gibi! 5 dakikada 5 deprem

Futbolcuları jiletlemişti! İşte yeni vukuatı

Futbolcuları jiletlemişti! İşte yeni vukuatı

Ünlü sporcudan şok açıklama: Antrenörüm bana tecavüz etti

Ünlü sporcudan şok açıklama: Antrenörüm bana tecavüz etti

Tarık Çamdal'ın yeni maaşı çok şaşırttı!

Tarık Çamdal'ın yeni maaşı çok şaşırttı!

Rıdvan Dilmen'den canlı yayında olay sözler

Rıdvan Dilmen'den canlı yayında olay sözler

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yeni Malatyaspor kötü gidişata "dur" demek istiyor

Malatya'da hedef galibiyet

Yeni Malatyaspor’dan son dakika transferleri

Yeni Malatyaspor’dan son dakika transferleri

Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa’dan Karim Hafez'i aldı

Paşa'dan Malatya'ya gitti

Yeni Malatyaspor'da Guilherme'nin sözleşmesi feshedildi

Yıldız ismin sözleşmesi feshedildi

BtcTurk Yeni Malatyaspor’dan Trabzonspor’a Guilherme tepkisi

Yeni Malatyaspor’dan Guilherme tepkisi

Yeni Malatyaspor, Kemal Özdeş ile ilk maçını kazanmak istiyor

Yeni Malatyaspor'da hedef galibiyet

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.