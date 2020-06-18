Yeni Malatyaspor, ligde kalma hedefinde iç saha maçlarına güveniyor

"Koronavirüs nedeniyle lige verilen ara sonrası yaptığımız ilk maç olan Kasımpaşa müsabakasında iyi mücadele ettik ancak talihsiz bir şekilde kalemizde iki gol gördük ve karşılaşmadan istemediğimiz bir şekilde mağlubiyetle ayrıldık. Üzerimizdeki kötü enerjiyi bir türlü atamıyoruz. Önümüzde final niteliğinde 7 maç var. Bu maçlardan en iyi sonuçla ayrılmak istiyoruz. 4'ünü sahamızda oynayacağız. Bunu avantaja çevirip, lige tutunmak istiyoruz. Başaracak kapasitedeyiz. Takımımıza inanıyor ve güveniyoruz. Sahada en iyi şekilde mücadelemizi vereceğiz."

Çelikel, Süper Lig'in 28. haftasında 20 Haziran Cumartesi günü Göztepe'yi konuk edecekleri maçın hazırlıklarını teknik direktör Hikmet Karaman idaresinde sürdürdüklerini, bu karşılaşmayı kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını sözlerine ekledi.

