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  4. BtcTurk Yeni Malatyaspor ligin ikinci yarısı için iddialı

BtcTurk Yeni Malatyaspor ligin ikinci yarısı için iddialı

YENİ MALATYASPOR HABERLERİ  | 12.01.2020 11:59 | Son Güncelleme

BtcTurk Yeni Malatyaspor Asbaşkanı Aziz Yalçınkaya, ligin ikinci yarısıyla ilgili yaptığı açıklamada, "İlk yarı istediğimiz gibi geçmedi. İkinci yarıda her şeyin farklı olacağı inancındayız. Yapacağımız takviyelerle de daha iyi noktalara geleceğimizi düşünüyorum" dedi.

BtcTurk Yeni Malatyaspor ligin ikinci yarısı için iddialı

Antalya'da takımın kampında kulüp televizyonuna açıklamada bulunan Yalçınkaya, geçen sezon olduğu gibi bu sezon da Avrupa'ya gitmek istediklerini söyledi.

Antalya'da verimli bir kamp süreci geçirdiklerini belirten Yalçınkaya, "Ligin ilk yarısında yaşadığımız bazı şanssızlıklar ve hakem kaynaklı hatalardan dolayı puanlar kaybettik. Aslında bakıldığında genel olarak kötü bir görüntü ortaya koymadık. Ancak istediğimiz puanla da bitiremedik ilk yarıyı. Hedefimiz ikinci yarı toplayacağımız puanlarla geçen sezon olduğu gibi bu sezon da Avrupa'ya gitmek. Bunu başarabilecek bir kadromuz var. Yapacağımız takviyelerle de daha iyi noktalara geleceğimizi düşünüyorum. Antalya'da verimli bir hazırlık süreci geçiriyoruz. Lig öncesinde kupada Sivasspor ile bir maçımız var. Bu maçı kazanıp ikinci yarıya moralli başlamak istiyoruz" diye konuştu.

"BUGÜNE KADAR HEDEFLERİMİZİ HEP TUTTURDUK"

Yalçınkaya, bu sezonki hedeflerinin de geçen sezon olduğu gibi Avrupa'ya gitmek olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Hedefimiz geçen sezon elde ettiğimiz başarıyı tekrarlayarak Avrupa Ligi’ne katılmak. Bunu başarabilecek kaliteye sahibiz. Ligin ilk yarısında belki hedeflediğimiz puanın uzağında kaldık ama ikinci yarıda daha başarılı olacağımızı düşünüyorum. Bu zamana kadar hep hedeflerimizi tutturduk. Bundan sonra da bu konuda kimsenin şüphesi olmasın. Yeter ki camia olarak birlik ve beraberlik içerisinde olalım."

(İHA)

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