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Yeni Malatyaspor, Mohammed Dawood Yaseen ile prensipte anlaştı

YENİ MALATYASPOR HABERLERİ  | 09.08.2019 15:00 | Son Güncelleme

Yeni Malatyaspor, Iraklı futbolcu Mohammed Dawood Yaseen ile prensip anlaşmasına vardı.

Yeni Malatyaspor, Mohammed Dawood Yaseen ile prensipte anlaştı

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Partizan’a 3-1 yenilen sarı kırmızılılarda yönetim, eksikleri gidermek için transfere yöneldi.

Bu doğrultuda uzun süredir görüşme halinde olunan 19 yaşındaki Mohammed Dawood Yaseen ile prensipte anlaşmaya varıldığı belirtildi. Santrfor olarak görev yapan Yaseen’in önümüzdeki günlerde Malatya’ya gelerek resmi anlaşmaya imza ataması bekleniyor.

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Mohammed Dawood Yaseen Yeni Malatyaspor UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu

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