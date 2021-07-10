YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bolu
  4. Yeni Malatyaspor oyuncusu Oussama Haddadi, Türk vatandaşı olacağını açıkladı:

Yeni Malatyaspor oyuncusu Oussama Haddadi, Türk vatandaşı olacağını açıkladı:

10.07.2021 20:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Bir ay içinde Türk olacağım. Benim eşim de Türk. Bir nevi iç güveysi geldim. Türk olunca ismimin Mehmet olmasını istiyorum" - "Türkiye'deki futbol seviyesi Fransa'dan daha iyi"

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'un Tunuslu yeni transferi Oussama Haddadi, Türk vatandaşlığına geçeceğini söyledi.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Bolu'da kamp yapan sarı-siyahlıların 29 yaşındaki futbolcusu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Haddadi, "Bir ay içinde Türk olacağım. Benim eşim de Türk. Bir nevi iç güveysi geldim. Türk olunca ismimin Mehmet olmasını istiyorum. Evlendikten sonra böyle bir hak doğdu. Ben de bu hakkı geri çeviremezdim. Türkiye'de olmaktan çok mutluyum. Burayı çok seviyorum ve kültürüne aşığım. İnşallah yakında Türk olacağım." şeklinde konuştu.

Daha önce Türkiye'de Kasımpaşa'da forma giyen ve transfer döneminde birçok teklif almasına karşın Malatya'yı tercih ettiğini dile getiren Haddadi, "Burada olmaktan mutluyum. Başkanımızın güzel projeleri var. Bu projede takım arkadaşlarımla birlikte yer alacağım için Yeni Malatyaspor'u seçtim. Şartlar çok iyi. Takımdaki ortam iyi. Bize sadece çalışmak kalıyor. Yeni Malatyaspor için elimizden geleni yapacağız. Türkiye'ye Kasımpaşa ile girdim, onlara teşekkür ediyorum. Daha sonra Yeni Malatyaspor'a geldim. İrfan (Buz) hocayla çok iyi anlaşıyoruz ve bu güzel taraftarlar için güzel işler başaracağız." ifadelerini kullandı.

Türkiye'ye olan sevgisini dile getiren Haddadi, "Gezdiğim şehirlerin hepsi çok güzel. Sosyal hayatın dışında iş hayatında da mutluyum. Türkiye'deki futbol seviyesi Fransa'dan daha iyi. Fransa'da birkaç takım iyi olabilir ama burada takım oyunları daha çok göze çarpıyor. Malatya taraftarlarıyla birlikte güzel bir ambiyans yakalayacağız. Onlar bizi destekleyecekler ve güzel bir sezon geçireceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gökdelende soyunmuşlardı! Yeni skandalları ortaya çıktıGökdelende soyunmuşlardı! Yeni skandalları ortaya çıktı
Team Paribu Türk sporunun yarını için hazırTeam Paribu Türk sporunun yarını için hazır
Gaziantep hazırlıklarına devam ettiGaziantep hazırlıklarına devam etti
Anahtar Kelimeler:
Yeni Malatyaspor

Bolu Namaz Vakitleri 10 Temmuz Cumartesi

İmsak
03:29
Sabah
05:24
Öğle
13:04
İkindi
17:02
Akşam
20:34
Yatsı
22:20

Bolu Nöbetçi Eczaneler10 Temmuz Cumartesi

Kızıltan Eczanesi
Merkez
Ural Eczanesi
Merkez
Taner Eczanesi
Gerede
Göynük Eczanesi
Goynuk
Mengen Eczanesi
Mengen
Nur Eczanesi
Mudurnu
Ayçiçeği Eczanesi
Yenicaga
Tümünü Göster
Bolu ECZANELER
Bolu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Bakan Kasapoğlu'ndan Ahmet Ağaoğlu'na tebrik

Bakan Kasapoğlu'ndan Ahmet Ağaoğlu'na tebrik

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

İşçinin kirazların üzerine ayakkabıyla çıktığı görüntülerle ilgili gözaltına alınanlar serbest bırakıldı

İşçinin kirazların üzerine ayakkabıyla çıktığı görüntülerle ilgili gözaltına alınanlar serbest bırakıldı

Mardin'de Sultan Şeyhmus Külliyesinin temeli törenle atıldı

Mardin'de Sultan Şeyhmus Külliyesinin temeli törenle atıldı

Toyota, yeni Yaris Cross B- SUV üretimine başlıyor

Toyota, yeni Yaris Cross B- SUV üretimine başlıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.