SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar
  4. Yeni Malatyaspor, Remi Walter ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı

Yeni Malatyaspor, Remi Walter ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 22.01.2020 20:06 | Son Güncelleme

Yeni Malatyaspor, Fransız orta saha oyuncusu Remi Walter ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Süper Lig takımlarından BtcTurk Yeni Malatyaspor, Fransız futbolcu Remi Walter'ı kadrosuna kattı.

Sarı-siyahlı kulüp, Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Nice'te forma giyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Remi Walter ile anlaştığını duyurdu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, futbolcunun sarı-siyahlı formayı giydiği fotoğraf paylaşılarak, "Fransa 1. Lig takımlarından Nice'te forma giyen, Remi Walter ile 1,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Doğu'nun Paris'i Malatya'ya hoş geldin Remi Walter." ifadelerine yer verildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Peşindeki tecavüzcüyü fark edince...Küçük kızı zekası kurtardı Peşindeki tecavüzcüyü fark edince...Küçük kızı zekası kurtardı
Yeni Malatyaspor’da Remi Walter imzayı attıYeni Malatyaspor’da Remi Walter imzayı attı
Başakşehir’de Berkay Özcan ameliyat olduBaşakşehir’de Berkay Özcan ameliyat oldu
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
BtcTurk Yeni Malatyaspor Futbol maltaya Remi Walter süper lig Transfer

En Çok Okunan Haberler

İBB'den İstanbul için kar ve buzlanma uyarısı!

İBB'den İstanbul için kar ve buzlanma uyarısı!

Akşener AK Parti'yle ittifak için şartını açıkladı

Akşener AK Parti'yle ittifak için şartını açıkladı

Çırılçıplak pozuna beğeni yağdı

Çırılçıplak pozuna beğeni yağdı

Dünya, Türkiye'de atılan bu golü konuşuyor

Dünya, Türkiye'de atılan bu golü konuşuyor

Adis Jahovic'ten sürpriz transfer

Adis Jahovic'ten sürpriz transfer

Ozan Kabak reddettiği takımı açıkladı

Ozan Kabak reddettiği takımı açıkladı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Dan Bilzerian'a büyük şok

Dan Bilzerian'a büyük şok

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Filenin Sultanları yine tarih yazdı

Filenin Sultanları yine tarih yazdı

Ronaldo-Messi devri bitiyor mu?

Ronaldo-Messi devri bitiyor mu?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yeni Malatyaspor, Remi Walter ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı

Transfer resmen açıklandı!

Yeni Malatyaspor’da Remi Walter imzayı attı

Yeni Malatyaspor’da Remi Walter imzayı attı

Başakşehir’de Berkay Özcan ameliyat oldu

Başakşehir’de Berkay Özcan ameliyat oldu

Medipol Başakşehir'de Berkay Özcan, ameliyat oldu

Medipol Başakşehir'de Berkay Özcan, ameliyat oldu

Ziraat Türkiye Kupası: Göztepe: 2 - Antalyaspor: 2

Ziraat Türkiye Kupası: Göztepe: 2 - Antalyaspor: 2

Galatasaray, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.