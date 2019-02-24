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Yeni Malatyaspor sakatlıkların nedenini araştıracak

YENİ MALATYASPOR HABERLERİ  | 24.02.2019 11:37 | Son Güncelleme

Evkur Yeni Malatyaspor’da sezonun ikinci yarısındaki düşüşte sakatlıklar önemli rol oynarken, teknik heyet ve yönetim, yaşanan sakatlıkların nedenini araştırma kararı aldı.

Yeni Malatyaspor sakatlıkların nedenini araştıracak

Sarı-kırmızılı ekip 23. haftada 3-0 kaybettiği Çaykur Rizespor müsabakasında sakatlıkları bulunan Murat Akça, Issam Chebake, Rahman Buğra Çağıran, Aboubakar Kamara, Thievy Bifouma ve Ömer Şişmanoğlu ile kart cezalısı Adem Büyük’ten yararlanamadı. Rizespor müsabakasının başlangıç düdüğünün hemen ardından Robin Yalçın’ın sakatlanmasıyla erken oyuncu değişikliğine giden Yeni Malatyaspor, ikinci yarıda da Erkan Kaş ve Arturo Mina’yı sakatlıktan dolayı kenara almak zorunda kaldı ve oyunun son bölümünü eksik oynadı.

Bu durum üzerine Malatya ekibinde yönetim ve teknik heyet, sakatlıkların nedenini araştırma kararı aldı. İlk etapta antrenman tekniğini masaya yatıracağı belirtilen yönetimin, antrenman sahasının zeminini de tekrar gözden geçireceği öğrenildi.

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