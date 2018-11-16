Yeni Malatyaspor şanssızlığına son vermek istiyor

Süper Lig’de geride kalan 3 haftalık bölümde kalesini gole kapatarak 9 puan toplayan ve milli araya galibiyetle giren E.Yeni Malatyaspor, 13. haftada İstanbul temsilcisi Kasımpaşa’ya konuk olacak.

Son olarak Trabzonspor’u ağırlayan E.Yeni Malatyaspor, bordo-mavili ekibi 5-0'la geçerek Süper Lig'deki tarihinin en farklı galibiyetini yaşadı. Erol Bulut'un öğrencileri bu sonuçla puanını 21’e çıkardı.

Ligde iyi bir gidişat yakalayan E.Yeni Malatyaspor, ikinci sezonunda bir başka ilke daha imza atmak istiyor. Geçen sezondan bu yana deplasmanda İstanbul ekipleri karşısında galibiyet alamayan sarı-kırmızılılar, ligin 13. haftasında deplasmanda Kasımpaşa’yı yenerek, bu şanssızlığını da ortadan kaldırmak istiyor.

Sarı-kırmızılılar, geçen sezon İstanbul deplasmanından galibiyetle ayrılmayı başaramamıştı. E.Yeni Malatyaspor, geri kalan sezon oynadığı 5 karşılaşmadan da mağlubiyet aldı.

E.Yeni Malatyaspor, geçtiğimiz sezon deplasmanda İstanbul ekiplerine karşı oynadığı karşılaşmalarda Kasımpaşa’ya 3-2, Fenerbahçe’ye 3-1, Beşiktaş’a 3-1, Medipol Başakşehir’e 1-0, Galatasaray’a ise 2-0’lık sonuçlarla mağlup oldu. Bu sezon ise İstanbul deplasmanında Beşiktaş’a 2-1’lik skorla yenilen sarı-kırmızılılar, Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kalmıştı.