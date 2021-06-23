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Yeni Malatyaspor sözleşmesi sona eren Acquah'ya teşekkür etti

23.06.2021 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni Malatyaspor sözleşmesi sona eren Acquah'ya teşekkür etti

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, sözleşmesi sona eren Ganalı futbolcu Afriyie Acquah'ya kulübe katkılarından dolayı teşekkür etti.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Afriyie Acquah ile sözleşmemiz sona ermiştir. Kulübümüze katkılarından dolayı Afriyie Acquah'ya teşekkür eder, futbol hayatında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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