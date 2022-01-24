Yeni Malatyaspor, Süper Lig'e verilen arayı Antalya'da geçirecek

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'e verilecek arayı Antalya'da kamp yaparak değerlendirecek.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sarı-siyahlı takım, Süper Lig'e verilecek arayı değerlendirmek amacıyla 26 Ocak-4 Şubat'ta Antalya'da kamp gerçekleştirecek.

16 puanlı Malatya ekibi, puan sıralamasının sonunda yer alıyor.



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