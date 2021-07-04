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Yeni Malatyaspor, Taha Gür ile sözleşme imzaladı

04.07.2021 23:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni Malatyaspor, 24 yaşındaki sağ bek Taha Gür ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeni Malatyaspor, Taha Gür ile sözleşme imzaladı

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, sağ bek Taha Gür'ü kadrosuna kattı.

Transfer çalışmalarını sürdüren sarı-siyahlı kulüp, son olarak Pazarspor'da forma giyen Taha Gür ile sözleşme imzaladı.

Kulübün sosyal medya hesabından Taha Gür'ün sarı-siyahlı formayı giydiği ve sözleşme imzaladığı fotoğraflar paylaşılarak, "Kulübümüz, son olarak Pazarspor'da forma giyen 24 yaşındaki sağ bek Taha Gür ile 3+1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Hoş geldin Taha." ifadelerine yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
transfer Yeni Malatyaspor
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