Yeni Malatyaspor taraftarı kendi düğününde başkan Adil Gevrek'i eleştirdi!

Örneğine az rastlanır olay Malatya'da yaşandı. Bir taraftar takımının transferde geç kalmasını farklı bir yolla eleştirerek görenleri şaşırttı.

Mustafa Çoban isimli genç düğününde arabasına yazdırdığı yazıyla "Adil Gevrek sen transfer yapamadın, ben dünyanın en güzel transferini yaptım" diyerek yönetimin transferde sessiz kalmasını eleştirdi. Olayı duyar duymaz Malatyalı futbolseveri arayan Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, genç çifte ömrü boyu mutluluklar diledi.

Fanatik damada mutluluklar dileyen Gevrek, "Sen dünyanın en güzel transferini yapmışsın. Merak etme biz de inşallah önümüzdeki günlerde transfer yapacağız. Bu hafta yapacağımız transferleri düğün hediyesi olarak kabul edin. Size ömür boyu mutluluklar diliyorum" dedi.

Genç taraftar ise, "Başkanım aramanız sürpriz oldu. Transferde geç kalmanıza bu yolla bir sitem ettim. İnşallah transferler bekliyoruz sizden. Galatasaray maçını da birlikte izlemek istiyorum" dedi.

Mustafa ve Rabia çifti düğünlerinde aldıkları bu telefonla hayatlarının en ilginç anlarını yaşadılar.

