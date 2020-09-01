Yeni Malatyaspor, taraftarın seçtiği formayı giyecek

2020-2021 futbol sezonu için giyeceği formaları geçtiğimiz günlerde büyük beğeni alan bir tanıtım filmiyle taraftarının beğenisine sunan sarı-siyahlı kulüp, farklı bir uygulamaya giderek takımın giyeceği 3 formdan birini taraftar oylarıyla belirledi.

Anket sonucu düz kırmızı üzerine sarı fırça desenli forma birinci olurken, kulüp birinci olan formayı yeni sezon stoklarına aldıracağını açıkladı.

Ankette 9 bin dolayında oy kullanılırken, tercih edilen forma toplam oyların yüzde 60’ını aldı.

