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Yeni Malatyaspor, taraftarın seçtiği formayı giyecek

YENİ MALATYASPOR HABERLERİ  | 01.09.2020 14:03 | Son Güncelleme

Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor’da yeni sezonda giyilecek 3 formadan biri taraftar oylarıyla belirlendi.

Yeni Malatyaspor, taraftarın seçtiği formayı giyecek

2020-2021 futbol sezonu için giyeceği formaları geçtiğimiz günlerde büyük beğeni alan bir tanıtım filmiyle taraftarının beğenisine sunan sarı-siyahlı kulüp, farklı bir uygulamaya giderek takımın giyeceği 3 formdan birini taraftar oylarıyla belirledi.

Anket sonucu düz kırmızı üzerine sarı fırça desenli forma birinci olurken, kulüp birinci olan formayı yeni sezon stoklarına aldıracağını açıkladı.

Ankette 9 bin dolayında oy kullanılırken, tercih edilen forma toplam oyların yüzde 60’ını aldı.

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