Yeni Malatyaspor, taraftarın seçtiği formayı giyecek

2020-2021 futbol sezonu için giyeceği formaları geçtiğimiz günlerde büyük beğeni alan bir tanıtım filmiyle taraftarının beğenisine sunan sarı-siyahlı kulüp, farklı bir uygulamaya giderek takımın giyeceği 3 formdan birini taraftar oylarıyla belirledi.
Anket sonucu düz kırmızı üzerine sarı fırça desenli forma birinci olurken, kulüp birinci olan formayı yeni sezon stoklarına aldıracağını açıkladı.
Ankette 9 bin dolayında oy kullanılırken, tercih edilen forma toplam oyların yüzde 60’ını aldı.
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