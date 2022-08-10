Spor Toto 1. Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, teknik direktör Cihat Arslan ile sözleşme yeniledi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Cihat Arslan'ın sözleşmesinin yenilendiği belirtildi.

Açıklamada, sözleşmenin tüm camiaya hayırlı olması dileğinde bulunuldu.



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