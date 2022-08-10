YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Yeni Malatyaspor, teknik direktör Cihat Arslan ile sözleşme yeniledi

Yeni Malatyaspor, teknik direktör Cihat Arslan ile sözleşme yeniledi

10.08.2022 21:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni Malatyaspor, teknik direktör Cihat Arslan ile sözleşme yeniledi

Spor Toto 1. Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, teknik direktör Cihat Arslan ile sözleşme yeniledi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Cihat Arslan'ın sözleşmesinin yenilendiği belirtildi.

Açıklamada, sözleşmenin tüm camiaya hayırlı olması dileğinde bulunuldu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yeni Malatyaspor, Bodrumspor maçı hazırlıklarını sürdürdüYeni Malatyaspor, Bodrumspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Giresunspor 5 oyuncu daha transfer edecekGiresunspor 5 oyuncu daha transfer edecek
TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de play-off sistemi değiştirildiTFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de play-off sistemi değiştirildi
Anahtar Kelimeler:
Yeni Malatyaspor Malatya sözleşme

Malatya Namaz Vakitleri 10 Ağustos Çarşamba

İmsak
03:56
Sabah
05:30
Öğle
12:37
İkindi
16:25
Akşam
19:35
Yatsı
21:02
Malatya ECZANELER
Malatya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

"Muzun çayı mı olur" demeyin! Faydaları inanılmaz

"Muzun çayı mı olur" demeyin! Faydaları inanılmaz

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Bikinili paylaşımı sosyal medyayı salladı! “İğrenç olduğumu...”

Bikinili paylaşımı sosyal medyayı salladı! “İğrenç olduğumu...”

Transparan tulumuna yorum yağdı! “Amacı ne?”

Transparan tulumuna yorum yağdı! “Amacı ne?”

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.