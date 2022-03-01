Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'dan dikkat çeken bir açıklama yapıldı. Marius Sumudica ile yolların ayrılmasının ardından arayışa geçen Yeni Malatyaspor, Cihat Arslan ve ekibi ile anlaştıklarını açıkladı. Bu kapsamda Yeni Malatyaspor teknik direktörü Cihat Arslan kimdir? Cihat Arslan nereli ve kaç yaşında? Hangi takımları çalıştırdı? sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

YENİ MALATYASPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ CİHAT ARSLAN KİMDİR?

Cihat Arslan 9 Şubat 1970 tarihinde Balıkesir’de dünyaya geldi.

Cihat Arslan geçtiğimiz yılın Ekim ayında Kasımpaşa ile yollarını ayırdı.

Cihat Arslan, teknik direktörlük kariyeri öncesi futbolculuk yapmıştır.

1988-1990 arasında, zamanın 2. Lig takımı Ayvalıkgücü'nde oynayan Cihat Arslan; Karşıyaka ve Galatasaray'ın eski futbolcularındandır.

Cihat Aslan futbolculuk kariyerini bırakmasının ardından teknik direktörlüğe başlamıştır.

CİHAT ARSLAN FUTBOLCULUK KARİYERİ:

Galatasaray formasıyla, 13 Nisan 1994'te oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçında Spartak Moscow'ya attığı gol Galatasaray'ın, hem Avrupa Kupalarındaki 100., hem de UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçlarındaki ilk golü olarak tarihe geçmiştir. Galatasaray'dan ayrıldıkdan sonra Denizlispor,Eskişehirspor, Zeytinburnuspor, Gaziantepspor, Yimpaş Yozgatspor ve Kocaelispor gibi birçok Süper Lig ekibinde futbol oynamıştır. Son olarak 2005 senesinden 2008 senesine kadar Kasımpaşa'da oynamıştır. Burada 2007-08 Süper Lig sezonunda da takım kaptanlığını yapmıştır ve sezon sonu aktif futbola veda edip Kasımpaşa'un teknik direktörlüğünü yapmaya başlamıştır. Cihat Arslan millî takım kariyerine bakılacak olunursa, 1991 senesinde 3 kez Türkiye 21 yaş altı millî futbol takımı formasını giymiştir.

2007-08 Süper Lig Kasımpaşa'da oynarken teknik direktör Werner Lorant'ın gönderilmesiyle antrenörsüz kalan takımda antrenörlük yapmıştır.

Lig ekiplerinden Kocaelispor'da teknik direktörlük yapmıştır. Kocaelispor ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır ve daha sonra yönetimle anlaşamayarak görevinden istifa etmiştir.

2010-2011 sezonunda Eyüpspor'u çalıştırmıştır. Eyüpspor'la 2010-11 2. Lig sezonunda ligi 3. sırada tamamlayıp play-off'lara kalmayı başarmıştır.

Haziran 2011'de Boluspor ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır. Boluspor'la 2. hafta'dan itibaren ligin zirvesinde bulundu. Fakat 9. haftadan sonra sergilenen istikrarsiz sonuçlar sonucu zirve mücadelesinden uzaklaştı. 13 Aralık 2011 tarihinde Cihat ve Boluspor yönetimi arasinda yapılan konuşma sonrası sözleşmesinin çift taraflı feshedildiği açıklandı.

Aralık 2011'de Göztepe'de Özcan Kızıltan'ın istifasıyla boşalan teknik direktörlük görevine 3,5 yıllık bir sözleşmeyle getirilmiştir. 24 Nisan 2012 tarihinde Göztepe teknik direktörlüğünden istifa etmiştir. 27 Nisan 2015 tarihinde, memleketi Balıkesir'in Süper Lig'de mücadele eden ekibi Balıkesirspor'un teknik direktörlüğüne getirilmiştir.

15 Haziran 2015 tarihinde Süper Lig ekibi Akhisar Belediyespor da teknik direktörlük görevine getirilmiştir. 2015-16 sezonunda sekizinci bitirdiler. 2016-17 sezonunda başlamasından 2 hafta sonra yönetim ile transferlerde oluşan görüş ayrılıkları sebebiyle karşılıklı anlaşarak ayrılmıştır. 25 Eylül 2018 tarihinde Safet Sušić'in ardından tekrar Akhisar Belediyespor'un teknik direktörlük görevine getirildi. 2019 yılında Spor Toto Süper Lig'de 21. haftayı 17 puanla son sırada geçen Akhisarspor, teknik direktör Cihat Arslan'la yollarını ayırdı.

CİHAT ARSLAN NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

52 yaşındaki deneyimli teknik direktör Cihat Arslan Balıkesirlidir. Yeni Malatyaspor'dan 1 Mart Salı günü yapılan açıklamada Cihat Arslan ile anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

CİHAT ARSLAN HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

Cihat Arslan'ın çalıştırdığı takımlar şu şekilde:

2008-2009 Kasımpaşa (Yrd.Antrenör)

2009-2010 Kocaelispor

2010-2011 Eyüpspor

2011 Boluspor

2012 Göztepe

2012-2013 Karşıyaka

2013-2014 İstanbul Başakşehir FK

2014-2015 Şanlıurfaspor

2015 Balıkesirspor

2015-2016 Akhisar Belediyespor

2018 Karşıyaka

2018 Adanaspor

2018-2019 Akhisar Belediyespor

2019 NK Čelik Zenica

2020 Manisa FK

2020-2021 Balıkesirspor

2021 Kasımpaşa

YENİ MALTYASPOR'DA CİHAT ARSLAN DÖNEMİ

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'dan Kulübü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Teknik Direktör Cihat Arslan ile anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

Yeni Malatyaspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüz, Teknik Direktör Cihat Arslan ile anlaşmaya varmıştır. Cihat Arslan ve ekibine hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz."

