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Yeni Malatyaspor, Tunuslu Ghaylene Chaalali’yi renklerine bağladı

YENİ MALATYASPOR HABERLERİ  | 22.07.2019 11:18 | Son Güncelleme

Transferde son olarak Alanyaspor’dan tecrübeli eldiven Ufuk Ceylan’ı kadrosuna katan Yeni Malatyaspor, Tunuslu milli oyuncu Ghaylene Chaalali’yi de renklerine bağladı.

Yeni Malatyaspor, Tunuslu Ghaylene Chaalali’yi renklerine bağladı

Tunus 1. Lig takımlarından Esperance formasını giyen Ghaylene Chaalali, kulübünün yeni sözleşme teklifini kabul etmeyerek Yeni Malatyaspor’a imza attı. 25 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Chaalali, Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda Perşembe günü oynanacak Olimpija Ljubljana karşılaşmasında UEFA’ya verilen listede ismi olmadığı için forma giyemeyecek. Tunuslu futbolcu, Malatya’ya gelerek takımla çalışmalara katılacak.

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İşte Yeni Malatyaspor'un UEFA kadrosuİşte Yeni Malatyaspor'un UEFA kadrosu
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Anahtar Kelimeler:
Yeni Malatyaspor Spor Toto Süper Lig Ghaylene Chaalali

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