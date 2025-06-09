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Yeni Malatyaspor’un yeni başkanı Haşim Karadağ oldu

TFF 2. Lig takımlarından Yeni Malatyaspor’da yapılan olağan seçimli genel kurul toplantısında Haşim Karadağ, başkan seçildi.

Yeni Malatyaspor’un yeni başkanı Haşim Karadağ oldu
Emre Şen

TFF 2. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor’da olağan seçimli genel kurul toplantısı, Battalgazi Belediyesi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Yeterli çoğunluğun sağlandığı kongrede, kulübün yeni başkanı iş insanı Haşim Karadağ seçildi.

Daha önce Malatyaspor’da da kulüp başkanlığı görevini üstlenen Karadağ, mevcut başkan Nusret Çaylak’ın genel kurula bir gün kala adaylıktan çekilmesiyle seçime tek aday olarak girdi. Karadağ, üyelerin oy birliğiyle Yeni Malatyaspor’un yeni başkanı oldu.

Seçimin ardından açıklamalarda bulunan Haşim Karadağ, söylediği her sözün arkasında olduğunu kaydederek, sorumluğu bulunan isimlerin samimi davranması halinde kulübün düzlüğe çıkabileceğini belirtti. Yapılan yanlışların üzerine gideceklerini kaydederek, iş birliği çağrısında da bulunan Karadağ, hedeflerinin hep birlikte Yeni Malatyaspor’u ayağa kaldırmak olduğunu söyledi.

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Yeni Malatyaspor
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