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Yeni Malatyaspor, Wallace Fortuna ile yollarını ayırdı

26.01.2022 14:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni Malatyaspor, Wallace Fortuna ile yollarını ayırdı

Spor Toto Süper Lig ekibi Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, oyuncusu Wallace Fortuna ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Wallace Fortuna ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze katkılarından dolayı Wallace'a teşekkür eder, devam eden futbol yaşantısında başarılar dileriz." ifadesi kullanıldı.

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