SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Yeni Malatyaspor
  4. Yeni Malatyaspor, Zeki Yavru'yu transfer etti

Yeni Malatyaspor, Zeki Yavru'yu transfer etti

YENİ MALATYASPOR HABERLERİ  | 02.09.2020 10:09 | Son Güncelleme

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, Zeki Yavru'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

Yeni Malatyaspor, Zeki Yavru'yu transfer etti

Yukatel Denizlispor'dan ayrılan Zeki Yavru, Yeni Malatyaspor'a transfer oldu.

Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz sağ bek oyuncusu Zeki Yavru ile her konuda anlaşmaya varmıştır. Büyük camiamıza hayırlı olsun." ifadesine yer verildi.

Geçen sezon Yukatel Denizlispor'da 33 maça çıkan 29 yaşındaki sağ bek, 4 asist yaptı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Esenyurt'ta yanlış anlaşılmaya esnaftan tekme tokat dayakEsenyurt'ta yanlış anlaşılmaya esnaftan tekme tokat dayak
Yeni Malatyaspor'un formasını taraftarlar seçtiYeni Malatyaspor'un formasını taraftarlar seçti
En güzel Galatasaray marşlarının sözleriEn güzel Galatasaray marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy son haliyle şaşırttı
Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy son haliyle şaşırttı
Türkiye'den Avusturya'ya 'casusluk' cevabı: Hayretle karşılıyoruz
Türkiye'den Avusturya'ya 'casusluk' cevabı: Hayretle karşılıyoruz
Acun Ilıcalı, Süper Lig'den bir ismi daha transfer etti!
Acun Ilıcalı, Süper Lig'den bir ismi daha transfer etti!
Messi'ye tarihi ceza kapıda!
Messi'ye tarihi ceza kapıda!
Talisca Süper Lig'e geri dönüyor!
Talisca Süper Lig'e geri dönüyor!
G.Saray'da 3 ayrılık birden! Terim şokta...
G.Saray'da 3 ayrılık birden! Terim şokta...
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Guido Herrera Yeni Malatyaspor'da
Guido Herrera Yeni Malatyaspor'da
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Hikmet Karaman ile yollar ayrıldı
Hikmet Karaman ile yollar ayrıldı
Lukoki'den beklenti büyük
Lukoki'den beklenti büyük
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yeni Malatyaspor, Zeki Yavru'yu transfer etti
Yeni Malatyaspor'dan flaş transfer!
Yeni Malatyaspor, taraftarın seçtiği formayı giyecek
Yeni Malatyaspor'un formasını taraftarlar seçti
BtcTurk Yeni Malatyaspor'da 4 futbolcuyla yollar ayrılacak
Yeni Malatyaspor'da 4 ayrılık
Yeni Malatyaspor, Christian Cueva'yı transfer etti
Yeni Malatyaspor'da yeni transfer
Yeni Malatyaspor, Arjantinli kaleci Herrera ile 1 yıllık imzaladı
Yeni Malatyaspor'da yeni transfer
Robin Yalçın Sivasspor’da
Robin Yalçın Sivasspor’da
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.