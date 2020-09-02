Yeni Malatyaspor, Zeki Yavru'yu transfer etti

Yukatel Denizlispor'dan ayrılan Zeki Yavru, Yeni Malatyaspor'a transfer oldu.
Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz sağ bek oyuncusu Zeki Yavru ile her konuda anlaşmaya varmıştır. Büyük camiamıza hayırlı olsun." ifadesine yer verildi.
Geçen sezon Yukatel Denizlispor'da 33 maça çıkan 29 yaşındaki sağ bek, 4 asist yaptı.
Neftçi Bakü'den Galatasaray yorumu; "Şansımız yüzde..."
F.Bahçe'de yıldız isimle yollar ayrılıyor!
Galatasaray, yıldız isim için resmi hamleyi yaptı
Sivasspor, Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti
Fenerbahçe Beko, Beşiktaş’ı mağlup etti
Aboubakar Türkiye'ye geri dönüyor!
Milli takımın formasındaki ilginç detay herkesi şaşırttı...
Talisca Süper Lig'e geri dönüyor!
Ronaldo'yu Trabzonsporlu yaptı!
Ibrahimovic'den Hakan Çalhanoğlu'na flaş sözler!
Atalanta'da koronavirüs şoku
Türkiye-Macaristan maçının hakemi belli oldu
Okuyucu Yorumları 0 yorum