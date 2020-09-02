Yeni Malatyaspor, Zeki Yavru'yu transfer etti

Yukatel Denizlispor'dan ayrılan Zeki Yavru, Yeni Malatyaspor'a transfer oldu.

Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz sağ bek oyuncusu Zeki Yavru ile her konuda anlaşmaya varmıştır. Büyük camiamıza hayırlı olsun." ifadesine yer verildi.

Geçen sezon Yukatel Denizlispor'da 33 maça çıkan 29 yaşındaki sağ bek, 4 asist yaptı.

