Yeni Malatyaspor'da 3 yardımcı antrenörün Kovid-19 testi pozitif çıktı

Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor'da 3 yardımcı antrenörün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, futbolculara, teknik heyete ve tesis çalışanlarına Kovid-19 testi uygulandığı belirtildi.

Açıklamada, "Tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza Kovid-19 testi yapılmıştır. Yapılan testler neticesinde teknik heyetimizden 3 yardımcı antrenörümüzün testi pozitif sonuçlanmıştır. Testi pozitif sonuçlanan yardımcı antrenörlerimizin takip ve tedavi süreçlerine ilgili prosedürler dahilinde başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

