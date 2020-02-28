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Yeni Malatyaspor'da, Denizlispor maçı hazırlıkları

MALATYA HABERLERİ  | 28.02.2020 18:26 | Son Güncelleme

Yeni Malatyaspor'da, Denizlispor maçı hazırlıkları

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 24. haftasında 1 Mart Pazar günü deplasmanda oynayacağı Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Orduzu Pınarbaşı'nda bulunan tesislerdeki antrenman teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, pas ve gol çalışmasıyla devam etti. Antrenman,Yukatel Denizlispor müsabakasının taktik çalışmasıyla sona erdi.

Sakatlıkları nedeniyle Issam Chebake ile Thievy Bifouma'nın katılmadığı idmanı kulüp başkanı Adil Gevrek de takip etti.

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