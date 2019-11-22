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BtcTurk Yeni Malatyaspor’da hedef zirveye ortak olmak

YENİ MALATYASPOR HABERLERİ  | 22.11.2019 09:41 | Son Güncelleme

Süper Lig’in 12. haftasında 24 Kasım Pazar günü Yeni Malatya Stadyumu’nda Fenerbahçe’yi konuk edecek olan BtcTurk Yeni Malatyaspor’da bu maçın hazırlıkları sürüyor.

BtcTurk Yeni Malatyaspor’da hedef zirveye ortak olmak

Süper Lig’de topladığı 18 puanla 7. sırada bulunan BtcTurk Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe’yi yenerek zirveye bir adım daha yaklaşmak istiyor. Malatya temsilcisinde kırmızı kart cezalısı Eren Tozlu dışında eksik oyuncu bulunmazken, sakatlığı düzelen Fofana ve Chaalali’nin maç kadrosuna alınacakları belirtildi.

Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın Fenerbahçe karşısındaki en büyük kozları Brezilyalı Guilherme ve golcü Jahovic olacak. Ligin 9 golle en golcü futbolcusu durumunda bulunan Adis Jahovic ve 6 asistle en fazla asist yapan futbolcusu olan Guilherme’yi bu maça özel olarak hazırlayan Yalçın’ın Gökhan Töre’ye de 11’de şans tanıyacağı öğrenildi.

Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe karşına, Farnolle, Chabake, Hadabe, Mustafa, Sakıb, Acuah, Robin, Guilherme, Gökhan, Bifouma ve Jahovic çıkması bekleniyor. Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe karşılaşmasını Mete Kalkavan yönetecek.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
BtcTurk Yeni Malatyaspor Spor Toto Süper Lig Fenerbahçe

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Kadro olarak baktığımızda Malatyasporun Fenerden eksiği yok fazlası var. Malatya zorlanmadan kazanır..
vurdugunuz gol olsun malatya bu şikeci namertlere
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