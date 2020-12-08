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Yeni Malatyaspor'da Wallace 1-3 hafta arası sahalardan uzak kalacak

MALATYA HABERLERİ  | 08.12.2020 13:13 | Son Güncelleme

Sarı siyahlı takımda Benjamin Tetteh ise tedbir amaçlı antrenmanlara çıkartılmayacak

Süper Lig takımlarından Yeni Malatyapor'da sakatlıkları nedeniyle Wallace Fortuna dos Santos'un 1-3 hafta arası sahalardan uzak kalacağı, Benjamin Tetteh'in ise tedbir amaçlı antrenmanlara çıkartılmayacağı açıklandı.

Kulüp doktoru Hakan Ayaz, yaptığı açıklamayla, sakatlıkları bulunan oyuncularla ilgili son durumu paylaştı.

Medipol Başakşehir maçı öncesi ısınırken sakatlanan Wallace Dos Santos'un sağlık durumuyla ilgili değerlendirmede bulunan Ayaz, "Başakşehir maçı öncesi ısınma sırasında sakatlanan Wallace’ın yapılan muayene ve tetkikleri sonucunda adale zorlanması tespit edilmiş olup tahmini olarak 1-3 hafta sahalardan uzak kalacağı öngörülmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Ayaz, Başakşehir karşılaşmasında ayağına darbe alan Benjamin Tetteh'in durumuyla ilgili de, "Tetteh'i tedbir amaçlı şu an için antrenmanlara çıkartmıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ayaz, sakatlığı süren Jody Lukoki'nin tedavisinin ise devam ettiğini aktardı.

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