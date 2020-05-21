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Yeni Malatyaspor’dan Başkan Gürkan’a teşekkür ziyareti

MALATYA HABERLERİ  | 21.05.2020 16:49 | Son Güncelleme

Yeni Malatyaspor Kulübü, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı ziyaret ederek kulübe verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.Kulüp tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Kulüp Başkanımız Adil Gevrek, 2.Başkanımız Selim Pilten, Yönetim Kurulu Üyemiz İlhan Çelebi, Teknik Direktörümüz Hikmet Karaman ve ekibi, Sportif Direktörümüz Ali Ravcı, Kulüp Genel Müdürümüz Selçuk Günaydın ve futbolcularımız Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’ı ziyaret etti.

Yeni Malatyaspor Kulübü, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı ziyaret ederek kulübe verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.
Kulüp tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Kulüp Başkanımız Adil Gevrek, 2.Başkanımız Selim Pilten, Yönetim Kurulu Üyemiz İlhan Çelebi, Teknik Direktörümüz Hikmet Karaman ve ekibi, Sportif Direktörümüz Ali Ravcı, Kulüp Genel Müdürümüz Selçuk Günaydın ve futbolcularımız Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’ı ziyaret etti. Ziyarette Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’a imzalı Yeni Malatyaspor forması hediye edildi.
Başkan Gürkan, Yeni Malatyaspor’un ligin kalan haftalarında kendine yakışan sonuçları alarak ligde kalacağına inandığını söylerken Kulüp Başkanı Adil Gevrek ise verilen desteklerden dolayı teşekkür etti.

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