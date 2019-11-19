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Selim Pilten: 3 puanı alan taraftar olmak istiyoruz

YENİ MALATYASPOR HABERLERİ  | 19.11.2019 10:21 | Son Güncelleme

Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor’un ikinci başkanı Selim Pilten, Fenerbahçe maçıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe ligin iyi oynayan ekiplerinden birisi. Biz de bu sezon oynadığımız ofansif ve keyif veren oyunla ligin renkli takımlarından birisi olduk. Bu anlamda hafta sonu kaliteli bir müsabaka izleyeceğiz diye düşünüyorum. Taraftarımızın da desteğiyle 3 puanı alan taraf olmak istiyoruz" dedi.

Selim Pilten: 3 puanı alan taraftar olmak istiyoruz

BtcTurk Yeni Malatyaspor’un ikinci başkanı Selim Pilten, İHA muhabirine yaptığı açıklamada ligin 11 haftalık bölümünde iyi bir performans sergilediklerini ve bu gidişatlarına Fenerbahçe galibiyetiyle devam etmek istediklerini söyledi.

Oynadıklarını son 2 deplasman maçında galibiyeti hak eden tarafın kendileri olduğunu belirten Pilten, "Son iki maçımızı deplasmanda oynadık. İki maçı da berabere tamamladık ama galibiyeti hak eden taraf bizdik. Bu müsabakalar geride kaldı ve önümüzde zorlu bir 90 dakika var. Fenerbahçe takımı ligin iyi oynayan ekiplerinden birisi. Biz de bu sezon oynadığımız ofansif ve keyif veren oyunla ligin renkli takımlarından birisi olduk. Bu anlamda hafta sonu kaliteli bir müsabaka izleyeceğiz diye düşünüyorum. Taraftarımızın da desteğiyle 3 puanı alan taraf olmak istiyoruz" dedi.

"HAFTA SONUNA KADAR EKSİĞİMİZ KALMAYACAK"

Sakat futbolcuların durumuyla ilgili de bilgi veren Pilten şunları söyledi:

"Takımımızda oynadığımız son maçta Bifouma, Rahman, Chaalali ve Fofana'nın sakatlıkları bulunuyordu. Bu futbolculardan Bifouma zaten takımla birlikte çalışıyordu. Fofana, Chaalali ve Rahman da artık tamamen düzeldi diyebiliriz. İnşallah hafta sonuna kadar hiç bir eksiğimiz kalmayacak. Taraftarımızın da desteğiyle 3 puan almak istiyoruz."

(İHA)

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