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BtcTurk Yeni Malatyaspor’dan resmi ürün açıklaması

YENİ MALATYASPOR HABERLERİ  | 24.01.2020 14:49 | Son Güncelleme

BtcTurk Yeni Malatyaspor Asbaşkanı Aziz Yalçınkaya kulübün resmi ürünleri dışında piyasada satılan sahte ürünlerin satışına müsaade etmeyeceklerini belirterek, "Yeni Malatyaspor Kulübü olarak aldığımız karar gereği lisanslı ürünlerimiz dışında kulübümüzün logosu ve ismi kullanılarak kazanç temin edilmesine müsaade etmeyeceğiz" dedi.

BtcTurk Yeni Malatyaspor’dan resmi ürün açıklaması

Kulübün isim ve logosunun kullanılarak kazanç tenin edilmesi konusuyla ilgili olarak kulüp televizyonuna konuşan Yalçınkaya, buna müsaade edilmeyeceğini açıkladı.

BtcTurk Yeni Malatyaspor’un menfaatlerini düşünerek hareket ettiklerini ve bu düşüncelerinden de asla vazgeçmeyeceklerini kaydeden Yalçınkaya, "Biz Yeni Malatyaspor’un yöneticileri olarak kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda hareket etmek zorundayız. Yaptığımız vebali büyük iş bunu gerektiriyor. Geçenlerde yönetim olarak almış olduğumuz kararla, bundan böyle kulübümüzün adını ve logosunu kullanmak suretiyle kazanç temin edilmesine müsaade edilmeyecektir. Bu kararı takımızın haklarını korumak için aldık. Herhangi kişi ya da kişilerin hedef alınması söz konusu değildir. Profesyonel bir kulüpte bunların olması garip karşılanmamalı. Kimse de bu durumu farklı noktalara çekmesin. Amacımız Yeni Malatyaspor’un menfaatini korumak ve gözetmek. İnşallah bu kararımıza gerekli saygı gösterilirse kulübümüzün menfaatine olur" diye konuştu.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Aziz Yalçınkaya BtcTurk Yeni Malatyaspor Spor Toto Süper Lig

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