Yeni Malatyasporlu Cueva'dan Süper Lig değerlendirmesi:

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'un yeni transferi orta saha oyuncusu Christian Cueva, takımını üst sıralara taşımak için elinden geleni yapacağını belirtti.

Takımın Bolu'daki kampına katılan Perulu Cueva'nın açıklamaları kulübün internet sitesinde yayımlandı.

Yeni Malatyaspor'un geçen sezon Avrupa'da mücadele etmesiyle dikkatini çektiğini aktaran Cueva, "Buraya gelmemin sebeplerinden biri kulübün geçen sezon kendini göstererek, Avrupa'ya gitmesi. Geçen sezon lige iyi başlaması ve iyi işler yapması, bunlar benim dikkatimi çekti. Rüyaları, arzuları olan bir kulüple aynı yolda yürümeyi tecrübe etmek istedim." ifadelerini kullandı.

Türkiye Süper Ligi'ni takip ettiğini ve takımlara yabancı olmadığını dile getiren Cueva, "Süper Lig çok çekişmeli, çok zor bir lig. Ayrıca bir alt ligi de takip ediyorum; Süper Lig'e gelmek için çok büyük mücadele ve yarış var. Bu lige gelmek kolay değil, Yeni Malatyaspor da Süper Lig'e çıkmış, büyük uğraşlar vermiş, özveride bulunmuş. Bu ligde elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız." şeklinde görüş belirtti.