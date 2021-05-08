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Yeni Malatyasporlu futbolcu Chebake'in sağ uyluk iç adalesinde ödem tespit edildi

08.05.2021 19:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni Malatyasporlu futbolcu Chebake'in sağ uyluk iç adalesinde ödem tespit edildi

Helenex Yeni Malatyaspor'un savunma oyuncusu Issam Chebake'in sağ uyluk iç adalesinde ödem tespit edildi.

Kulüp doktoru Cahit Günaydın, kulübün internet sitesinde yaptığı açıklamada, ligin 39. haftasında Hes Kablo Kayserispor karşılaşmasında sakatlanan savunma oyuncusu Issam Chebake'in sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.

Günaydın, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Kayserispor karşılaşmasında aldığı darbe sonucu sakatlanan futbolcumuz Issam Chebake’in yapılan muayene ve tetkikleri sonucunda sağ uyluk iç adalesinde grade-1 zorlanma ve ödem tespit edilmiştir. Futbolcumuzun 7-10 gün sahalardan uzak kalması öngörülmektedir."

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