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  4. Marguez Guilherme: Takım ismi vermek istemiyorum

Marguez Guilherme: Takım ismi vermek istemiyorum

YENİ MALATYASPOR HABERLERİ  | 10.01.2020 09:14 | Son Güncelleme

BtcTurk Yeni Malatyaspor'un Brezilyalı orta saha oyuncusu Marguez Guilherme hakkındaki transfer iddiaları ile ilgili olarak, "Büyük takımlardan teklif gelirse düşünülür. Buraya gelirken hedefim büyük takımlarda oynamaktı. Buna yakınım. Takım ismi vermek istemiyorum" dedi.

Marguez Guilherme: Takım ismi vermek istemiyorum

Devre arası çalışmalarını ve ligin ilk yarısını kulüp televizyonuna değerlendiren Yeni Malatyasporlu futbolcu Guilherme, önemli açıklamalarda bulundu.

Guilherme, "Bu sezon lige iyi başladık. Trabzonspor haricinde büyüklere kaybetmedik. Beşiktaş maçının ardından performansımız düştü ama bu normal. Şimdi ligin ikinci yarısı için hazırlanıyoruz. Sezona erken başlamak bizi çok etkilemedi. Bizi etkileyen şey kadro derinliğimizin olmaması oldu sanırım. Bu da sonlara doğru bizim performasımızı etkiledi. Şehri yeniden Avrupa'ya götürmek istiyoruz. Şu an kampımız çok iyi gidiyor. Güzel bir çalışma ortamımız var" ifadelerini kullandı.

"BUNA YAKINIM, TAKIM İSMİ VERMEK İSTEMİYORUM"

Guilherme hakkındaki Titransfer iddiaları ile ilgili de konuşarak şunları söyledi:

"Ben şu an Yeni Malatyaspor'un futbolcusuyum. Transferimle ilgili görüşecek menajerim var. Şu an için sadece Yeni Malatyaspor'u düşünüyorum. Teklif gelirse menajerimle oturur konuşurum. Büyük takımlardan teklif gelirse düşünülür. Buraya gelirken hedefim büyük takımlarda oynamaktı. Buna yakınım. Takım ismi vermek istemiyorum."

(İHA)

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