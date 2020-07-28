Yeni Malatyaspor'un en istikrarlısı Fabien Farnolle

VOLKAN KAŞİK - Süper Lig'de 2019-2020 sezonunda küme düşen BtcTurk Yeni Malatyaspor'un en istikrarlı ismi 35 yaşınaki kaleci Fabien Farnolle oldu.

Sarı-siyahlı takımda bu sezon lig müsabakalarında 27 farklı futbolcu forma giydi. Bu futbolcular arasında en fazla süreyi Beninli file bekçisi Farnolle aldı. 35 yaşındaki kaleci, bu sezon oynanan 34 maçın tamamında forma giydi. Farnolle toplamda 3 bin 60 dakika sahada kaldı.

Farnolle'ü 31 maçta 2 bin 596 dakika sahada kalan Robin Yalçın ile 27 karşılaşmada 2 bin 216 dakika süre bulan Afriyie Acquah takip etti.

- En golcüsü devre arasında ayrılan Jahovic

Yeni Malatyaspor'un en golcü ismi devre arasında takımdan ayrılan Adis Jahovic oldu.

Sezonun ikinci yarısına kadar toplamda 18 maçta görev alan Makedon futbolcu, ikinci devre sarı-siyahlı formayı terletmemesine rağmen takımın en golcüsü olarak kaldı.

Tecrübeli santrfor, Yeni Malatyaspor formasıyla 11 kez fileleri havalandırdı.

Adis Jahovic'i 21 müsabakada 6 gol atan Thievy Bifouma izledi. Malatya ekibinde Mitchell Donald ile devre arasında takımdan ayrılan bir başka oyuncu Guilherme Marques de beşer gollük katkı verdi.