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Yeni Malatyaspor'un en istikrarlısı Fabien Farnolle

MALATYA HABERLERİ  | 28.07.2020 11:57 | Son Güncelleme

Süper Lig'de 34 müsabakada 3 bin 60 dakika süre alan kaleci Fabien Farnolle, bu sezon sarı-siyahlı ekibin formasını giyen 27 futbolcu arasında en istikrarlı isim olarak dikkati çekti - Yeni Malatyaspor'da bu sezon atılan 44 golün 11'ini kaydeden ve devre arasında takımdan ayrılan Adis Jahovic, en skorer oyuncu olarak ön plana çıktı - Sarı-siyahlı futbolcular, toplamda 8 kırmızı, 78 sarı kart görürken, en hırçın isim 2 kez oyundan atılan, 6 kez de sarı kartla cezalandırılan Mustafa Akbaş oldu

VOLKAN KAŞİK - Süper Lig'de 2019-2020 sezonunda küme düşen BtcTurk Yeni Malatyaspor'un en istikrarlı ismi 35 yaşınaki kaleci Fabien Farnolle oldu.

Sarı-siyahlı takımda bu sezon lig müsabakalarında 27 farklı futbolcu forma giydi. Bu futbolcular arasında en fazla süreyi Beninli file bekçisi Farnolle aldı. 35 yaşındaki kaleci, bu sezon oynanan 34 maçın tamamında forma giydi. Farnolle toplamda 3 bin 60 dakika sahada kaldı.

Farnolle'ü 31 maçta 2 bin 596 dakika sahada kalan Robin Yalçın ile 27 karşılaşmada 2 bin 216 dakika süre bulan Afriyie Acquah takip etti.

- En golcüsü devre arasında ayrılan Jahovic

Yeni Malatyaspor'un en golcü ismi devre arasında takımdan ayrılan Adis Jahovic oldu.

Sezonun ikinci yarısına kadar toplamda 18 maçta görev alan Makedon futbolcu, ikinci devre sarı-siyahlı formayı terletmemesine rağmen takımın en golcüsü olarak kaldı.

Tecrübeli santrfor, Yeni Malatyaspor formasıyla 11 kez fileleri havalandırdı.

Adis Jahovic'i 21 müsabakada 6 gol atan Thievy Bifouma izledi. Malatya ekibinde Mitchell Donald ile devre arasında takımdan ayrılan bir başka oyuncu Guilherme Marques de beşer gollük katkı verdi.

- Jahovic'in yeri dolmadı

Yeni Malatyaspor'da devre arasında takımdan ayrılan Makedon futbolcunun yerini dolduramadı.

Sarı-siyahlılarda sezonun ilk yarısında 18 maçta 11 gol atan tecrübeli golcü ile devre arasında yollar ayrıldı.

Yeni Malatyaspor bu futbolcunun yerini Hes Kablo Kayserispor'dan Umut Bulut ve FC Rostov takımından İzlandalı forvet oyuncusu Vidar Örn Kjartansson ile doldurmaya çalıştı. Umut Bulut, sezonun ikinci yarısında Yeni Malatyaspor'a 17 maçta 3 gollük katkı verdi.

Kjartansson ise sarı-siyahlı forma ile 15 müsabakada 2 kez fileleri havalandırabildi.

Malatya temsilcisi Umut Bulut ve Kjartansson'da aradığını bulamadı.

BtcTurk Yeni Malatyaspor'un en hırçın futbolcusu Mustafa Akbaş oldu.

Sarı-siyahlı ekipte bu sezon forma giyen 27 futbolcu 8 kırmızı, 78 sarı kart gördü. Bu futbolculardan Mustafa Akbaş 2 kez kırmızı, 6 kez de sarı kartla cezalandırılarak takımdaki en hırçın futbolcu olarak ön plana çıktı.

Robin Yalçın, Adis Jahovic, Eren Tozlu, Gökhan Töre, Issam Chebake ve Teenege Hadebe Malatya temsilcisinde kırmızı kart gören diğer futbolcular arasında yer aldı.

- Performans

Bu sezon Süper Lig'de forma giyen Yeni Malatyaspor futbolcuları ve performansları şöyle:

FutbolcuMaç sayısıDakikaSarı kartKırmızı kartGol Fabien Farnolle 343060200 Robin Yalçın 312596813 Afriyie Acquah 272216601 Issam Chebake 262167611 Teenage Hadebe 231916610 Sakıb Aytaç 221898500 Mitchell Donald 321883405 Arturo Mina 231815600 Murat Yıldırım 251639601 Adis Jahovic18 1584 1 1 11 Gökhan Töre 231580211 Moryke Fofana 291542201 Thievy Bifouma21 1457 2 0 6 Mustafa Akbaş 171372620 Guilherme Marques18 1318 3 0 5 Umut Bulut 171244103 Karim Hafes13983100 Vidar Örn Kjartansson 15584002 Ghaylen Chaaleli11574400 Özer Özdemir 8544100 Remi Walter 9384000 Erkan Kaş 10349300 Ahmed Ildız 14273100 Youssuf Ndayishimiye 8219201 Eren Tozlu 6126011 Rahman Buğra Çağıran 5126000 Yiğithan Güveli 214000

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