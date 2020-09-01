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Yeni Malatyaspor'un yeni sezon formasını taraftar oyladı

MALATYA HABERLERİ  | 01.09.2020 13:24 | Son Güncelleme

Yeni Malatyaspor'un yeni sezon formasını taraftar oyladı

Süper Lig takımlarından BtcTurk Yeni Malatyaspor, yeni sezonda giyeceği üç formadan birini oylamayla taraftarına seçtirdi.

Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından, önceki gün "Takımımızın 2020-2021 sezonunda giyeceği 3 formadan birini taraftarımızın oylamasıyla belirliyoruz." başlığıyla 3 forma görseli paylaşıldı.

9 bine yakın taraftarın oy kullandığı ankette 1 numaralı formanın seçildiği aktarılarak, "Takımımızın 2020-2021 sezonunda giyeceği 3 formadan birini, siz büyük taraftarımızın oylarıyla belirledik. En çok oyu alan 1 numaralı formamız, yeni sezon forma stoklarımıza dahil edilmiştir. Teşekkürler büyük taraftarımız." ifadelerine yer verildi.

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