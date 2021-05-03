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Yeni Malatyspor ile Kayserispor'un yaşam savaşı berabere bitti

03.05.2021 18:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Kayserispor, Yeni Malatayspor deplasmanında ilk yarıyı önde kapattı ama skoru koruyamadı. Mücadele 1-1'lik skorla bitti.

Yeni Malatyspor ile Kayserispor'un yaşam savaşı berabere bitti

Süper Lig'in 39. haftasında alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Yeni Malatyaspor ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Yeni Malatya Stadyumu'dan oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Kayserispor'un golünü 40. dakikada İlhan Parlak kaydetti. Yeni Malatyaspor'un golü 65. dakikada Adem Büyük'ten geldi.

Konuk ekip Kayserispor'da İlhan Parlak son 13 haftada 8 gol, toplamda ligde 36 maçta 9 gol attı. Adem Büyük ise 31 lig maçında 14 kez fileleri havalandırdı.

Bu beraberliğin ardından Kayserispor 39 puana ulaştı ve haftayı ateş hattının hemen üstünde kapattı. Yeni Malatyaspor ise 41 puanla haftayı noktaladı.

Süper Lig'de cumartesi günü Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Kayserispor, Gaziantep FK'yı ağırlayacak.

PUAN DURUMU

(43) Antalyaspor
(43) Başakşehir
(41) Yeni Malatyaspor
(40) Kasımpaşa
(39) Kayserispor

(38) Ankaragücü
(37) Erzurumspor
(35) Gençlerbirliği
(28) Denizlispor

Yeni Malatyaspor'un maçları

Rizespor (D)
Hatayspor
Galatasaray (D)

Kayserispor'un maçları

Gaziantep FK
Başakşehir (D)
Fenerbahçe

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Anahtar Kelimeler:
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YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
umarım Ankaragücü ligde kalır malatya ya da kayseriden biri düşer.hatta o kadar İstanbul takımına gerek yok keşke Kasımpaşa düşse

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