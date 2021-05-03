Yeni Malatyspor ile Kayserispor'un yaşam savaşı berabere bitti

Süper Lig'in 39. haftasında alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Yeni Malatyaspor ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Yeni Malatya Stadyumu'dan oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Kayserispor'un golünü 40. dakikada İlhan Parlak kaydetti. Yeni Malatyaspor'un golü 65. dakikada Adem Büyük'ten geldi.

Konuk ekip Kayserispor'da İlhan Parlak son 13 haftada 8 gol, toplamda ligde 36 maçta 9 gol attı. Adem Büyük ise 31 lig maçında 14 kez fileleri havalandırdı.

Bu beraberliğin ardından Kayserispor 39 puana ulaştı ve haftayı ateş hattının hemen üstünde kapattı. Yeni Malatyaspor ise 41 puanla haftayı noktaladı.

Süper Lig'de cumartesi günü Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Kayserispor, Gaziantep FK'yı ağırlayacak.

PUAN DURUMU

(43) Antalyaspor

(43) Başakşehir

(41) Yeni Malatyaspor

(40) Kasımpaşa

(39) Kayserispor

(38) Ankaragücü

(37) Erzurumspor

(35) Gençlerbirliği

(28) Denizlispor

Yeni Malatyaspor'un maçları

Rizespor (D)

Hatayspor

Galatasaray (D)

Kayserispor'un maçları

Gaziantep FK

Başakşehir (D)

Fenerbahçe

