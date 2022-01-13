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  4. Yeni Messi dediler... Barcelona'da Yusuf Demir geri gönderildi

Yeni Messi dediler... Barcelona'da Yusuf Demir geri gönderildi

13.01.2022 14:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Barcelona, büyük umutlarla transfer ettiği Yusuf Demir'in sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı. Türk asıllı futbolcu, Rapid Wien'e geri döndü.

Yeni Messi dediler... Barcelona'da Yusuf Demir geri gönderildi

Barcelona'ya yeni Messi olarak transfer edilen Yusuf Demir'e büyük şok. Katalan ekibinin Rapid Wien'den kiraladığı Yusuf Demir'in sözleşmesi feshedildi.

"YOLUN AÇIK OLSUN"

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Barcelona'dan yapılan açıklamada, "Yusuf Demir'in kiralk sözleşmesi karşılıklı anlaşarak feshedildi. Türk asıllı oyuncu Rapid Wien'e geri dönecek. Yolun açık olsun" denildi.

AYRILIĞIN NEDENİ 10 MİLYON EURO

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Sport'un haberine göre, Barça'nın sözleşmeyi uzatmama nedeni Yusuf'un 10 maça çıkması halinde Avusturya ekibinin 10 milyon Euro'luk satın alma zorunluluğu talep etmesi. Yusuf Demir bu sezon Barcelona formasıyla 9 resmi maçta süre aldı. Genç futbolcu bu maçların 3'üne ilk 11'de başlarken 6'sında sonradan oyuna girdi. La Liga'da 6, Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 maça çıkan Yusuf Demir gol ya da asist katkısı sunamadı.


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Anahtar Kelimeler:
Yusuf Demir
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