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Yeni MHK Başkanı belli oldu! TFF, Merkez Hakem Kurulu Başkanı olarak Sabri Çelik'i seçti

08.07.2022 09:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Futbol Federasyonu, yeni Merkez Hakem Kurulu Başkanı'nı açıkladı. TFF, Merkez Hakem Kurulu Başkanı olarak Sabri Çelik'i seçti.

Yeni MHK Başkanı belli oldu! TFF, Merkez Hakem Kurulu Başkanı olarak Sabri Çelik'i seçti

Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanı belli oldu.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, yeni MHK Başkanı'nın Sabri Çelik olduğu belirtildi.

Sabri Çelik başkanlığında oluşturulan Merkez Hakem Kurulu şöyle:

  1. SABRİ ÇELİK (BAŞKAN)
  2. MURAT ILGAZ
  3. AYNUR AYSUN AKAR
  4. BAKİ TUNCAY AKKIN
  5. AHMET İBANOĞLU
  6. AYTEKİN DURMAZ
  7. RECEP SÜRHAT MÜNİROĞLU
  8. İSMAİL KÖSE
  9. BÜLENT GÖKÇÜ

YENİ NESİL TEKNOLOJİ GELİYOR!

TFF, hakem atama sisteminde ilk defa yeni nesil teknoloji kullanılacağını açıkladı. TFF, saha ve VAR hakemlerinin ayrılacağını açıkladı. Saha hakemleri VAR’da, VAR hakemleri de sahada görev yapamayacaklar.

SABRİ ÇELİK KİMDİR?

Uzun yıllar 1. Lig'de hakemlik yapan 1959 doğumlu Sabri Çelik UEFA organizasyonlarında birçok defa gözlemcilik görevini üstlendi. Asıl mesleği öğretmenlik olan Çelik daha önce 2004-2005 ve 2019 yıllarında da MHK başkanlığı yaptı.

Sabri Çelik aynı zamanda eski MHK başkanları Bülent Yavuz ve Hilmi Ok dönemlerinde kurul içinde yer aldı.

Çelik, Ferhat Gündoğdu'nun ardından geçen sezonun sonunda geçici süre ile MHK başkanlığı görevini de yürütmüştü.

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