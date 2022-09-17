Yeni Peugeot 308 teknolojileriyle günlük hayatı kolaylaştırıyor

İSTANBUL (AA) - Peugeot’nun yeni Peugeot 308 modeli yeni nesil teknolojileriyle kullanıcılarının günlük hayatını kolaylaştırıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Peugeot’nun hatchbacki 308, yeni aslan logosu, yüksek performansı ve eşsiz tasarımının yanı sıra özel teknolojileriyle de göz dolduruyor. Araç, pazara sunulduğu günden bu yana, kaliteli ekipman ve modern teknolojileriyle dikkati çekerken, verimli benzinli motoru, yeni son nesil sürüş destek sistemleri, yeni Peugeot i-Cockpit veya yeni i-Connect bilgi-eğlence sistemi gibi gelişmiş ve ergonomik teknolojileriyle de otomobil severlerin ilgi odağı olmayı sürdürüyor.

Ayrıca, Peugeot mühendisleri, günlük hayatı kolaylaştırma konusunda fark yaratan ayrıntılara da özen gösterdi.

Yeni Peugeot 308 ile gelen günlük hayatı kolaylaştıran 6 teknoloji şu şekilde sıralanıyor:

Temizleme başlıklı HD geri görüş kamerası ile her zaman net bir görüş : Yeni Peugeot 308 artık tüm otomobillerde olağan bir sürüş yardımcısı haline gelen geri görüş kamerası teknolojisini bir adım öteye taşıyarak, yüksek çözünürlüklü görüntü ve lens temizleme başlığı ile her zaman kaliteli arka görüş sunuyor. Aracın geri görüş kamerasının maruz kaldığı kirin önüne geçmek için arka tamponunda cam silecek suyu ile beslenen bir püskürtücü bulunuyor. Arka cam sileceğinin ve su fıskiyesinin kullanılması, geri görüş kamerası merceğinin temizlenmesini otomatik olarak tetikliyor.

Uzun menzilli Kör Nokta Uyarı Sistemi ile artan güvenlik: Uzun menzilli ultrasonik radarlar sayesinde, yeni Peugeot 308'deki Kör Nokta Uyarı Sistemi, geleneksel bir sistemdeki 25 metre yerine 75 metreye kadar mesafedeki bir aracı algılayabiliyor. Bu özellik sayesinde, kör noktaya yüksek hızda bir otomobil veya motosikletin yaklaşmasına karşı sürücü yan aynada yanıp sönen bir ışıkla çok daha erken uyarılıyor. Genişletilmiş menzili sayesinde sistem yeni Peugeot 308'in sağ ve solundaki her iki şeridi de denetliyor.

- 10 km/saate kadar hızda hareket eden nesneleri algılıyor

Geri Manevra Trafik Uyarı Sistemi ile arka taraf her zaman gözlem altında: Bu sistem, bir park yerinden geri geri çıkarken yeni Peugeot 308’in tamponundaki radarlar sayesinde arkadan yaklaşan diğer araçlar, bisikletler veya yayalara karşı sürücüyü uyarıyor. Sistem, 40 metreye kadar mesafede, 10 km/saate kadar hızda hareket eden nesneleri algılıyor. Dokunmatik ekranda, kör noktada kalan nesnenin geldiği yön ile birlikte görsel bir uyarı görüntülenirken sürücü ayrıca sesli olarak da uyarılıyor.

Peugeot Matrix LED Full LED ön farlar ile her zaman tamamen aydınlık yollar: Yeni PEUGEOT 308 GT versiyonu ile standart olarak ön farlarda sunulan Peugeot Matrix LED teknolojisi sayesinde bu artık mümkün oluyor. Uzun hüzmeli farlar; ön camın üst kısmında bulunan kamera tarafından algılanan dış koşullara göre aydınlatma gücünü ve ışık hüzmesini ayarlayan 20 LED'den oluşuyor. Bir araç yaklaşırken (karşı yönden gelen veya önde ilerleyen), uzun hüzme segmentleri algılanan aracı karartacak şekilde aydınlatma hüzmesinde bir gölge oluşturuyor. Böylece çevredeki alan parlak bir şekilde aydınlatılırken sürücünün gözlerinin kamaşmaması sağlanıyor.

Yapılandırılabilir i-Toogles ile kişiye özel bir ön konsol: Yeni Peugeot 308 kullanıcıları, konsoldaki bazı kumandaları kişiselleştirebiliyor. GT donanım seviyesi ile birlikte, orta ekranın altında bulunan dokunmatik "i-Toogles" sayesinde sürücü veya yolcu tarafından sıklıkla kullanılan klima ayarı, radyo istasyonu, favori telefon rehberleri veya navigasyon serbestçe atanabiliyor. . Bu sık kullanılan fonksiyonlar içinden, bir kişiyi arama veya kaydedilen bir konuma gitmek üzere direkt kısayollar da oluşturulabiliyor.

i-Cockpit’in yeni nesliyle eşsiz deneyim: Peugeot i-Cockpit, yeni Peugeot 308’de de fark yaratmaya devam ediyor. Kişiselleştirilebilir 3D dijital gösterge panelinde, araç ve yol hakkında tüm bilgiler sürücünün dikkatini dağıtmadan ekrana yansıtılıyor. Yeni kompakt direksiyon simidi, özellikle şehir içi kullanımda konforu artırırken, direksiyon üzerinde bulunan hız sabitleme/sınırlandırma düğmeleri kullanım kolaylığı yaratıyor.

Yüksek çözünürlüğü ve dokunma hassasiyetiyle 10 inçlik bilgi eğlence ekranı akıllı telefonlar seviyesinde akıcılığa sahip. Ekran ayrıca kişiselleştirme özellikleriyle de sınıfında bir adım öne çıkıyor. Ekrana atanan widget’lar sayesinde istenilen özelliğe hızlıca ulaşılabiliyor. Bunun yanında kablosuz şekilde Android Auto ve Apple CarPlay bağlantısı da kabinde yaşanan görüntü kirliliğinin önüne geçiyor.

