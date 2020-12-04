Yeni Quaresma'yı Galatasaray izliyor

Menemenspor Teknik Direktörü Cenk Laleci gündeme dair özel açıklamalar yaptı.

Radyospor'da Salim Manav'ın canlı yayın konuğu olan Cenk Laleci, "Önemli iki tane maçımızı kazandık. Deplasmanda Ümraniyespor'u iç sahada ise erteleme maçında Ankaraspor'u mağlup ettik. Lige istediğimiz gibi başlayamadık, bunun da sebebi sezon öncesi kadromuzda büyük bir değişim yaşadık. Bu sezona da yepyeni bir kadro ile çıktık. Şu anda kadromuz 1 Lig'in en genç kadrosu, bunun da tecrübesizliğini yaşadık ve ilk haftalarda deneyim yaşadık. Gençlerimiz gelişme çok açık, onlara güveniyoruz" ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE İLE ANLAŞAMADIK, GALATASARAY İZLİYOR"

Murat Elkatmış'ın transferi hakkında ise Laleci, "Murat Elkatmış'ın transferi için sezon öncesi Fenerbahçe'yle anlaşmıştık. Son anda bu transfer gerçekleşmedi. Sebebi de Murat'ın sözleşmesinde uzatma opsiyonumuz vardı fakat TFF'nin sitesine bu durum yansımamıştı. Fenerbahçe sözleşmesi devam ettiği için, bonservis ücretinden dolayı vazgeçti. Fenerbahçeli yetkililer, Murat'ın transferi olmayınca Selmani'den de vazgeçtiler. Murat Elkatmış'ı Ümraniyespor maçımızda Galatasaraylı yetkililer takip etmişler. Orhan Terzi hocamız bu durumu bize iletti. Murat Elkatmış, stil olarak Quaresma'ya çok benziyor" dedi.