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Yeni Quaresma'yı Galatasaray izliyor

FUTBOL HABERLERİ  | 04.12.2020 11:18 | Son Güncelleme

Menemenspor Teknik Direktörü Cenk Laleci, Murat Elkatmış'ın transferiyle ilgili konuştu. Cenk Laleci, sezon öncesinde Murat Elkatmış'ın transferi için Fenerbahçe'yle anlaştıklarını fakat bu transferin son anda gerçekleşmediğini söyledi. Cenk Laleci, Murat Elkatmış'ı Galatasaray'ın takip ettiğini paylaştı. Genç futbolcu, stil olarak Ricardo Quaresma'ya benzetiliyor.

Yeni Quaresma'yı Galatasaray izliyor

Menemenspor Teknik Direktörü Cenk Laleci gündeme dair özel açıklamalar yaptı.

Radyospor'da Salim Manav'ın canlı yayın konuğu olan Cenk Laleci, "Önemli iki tane maçımızı kazandık. Deplasmanda Ümraniyespor'u iç sahada ise erteleme maçında Ankaraspor'u mağlup ettik. Lige istediğimiz gibi başlayamadık, bunun da sebebi sezon öncesi kadromuzda büyük bir değişim yaşadık. Bu sezona da yepyeni bir kadro ile çıktık. Şu anda kadromuz 1 Lig'in en genç kadrosu, bunun da tecrübesizliğini yaşadık ve ilk haftalarda deneyim yaşadık. Gençlerimiz gelişme çok açık, onlara güveniyoruz" ifadelerini kullandı.

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"FENERBAHÇE İLE ANLAŞAMADIK, GALATASARAY İZLİYOR"

Murat Elkatmış'ın transferi hakkında ise Laleci, "Murat Elkatmış'ın transferi için sezon öncesi Fenerbahçe'yle anlaşmıştık. Son anda bu transfer gerçekleşmedi. Sebebi de Murat'ın sözleşmesinde uzatma opsiyonumuz vardı fakat TFF'nin sitesine bu durum yansımamıştı. Fenerbahçe sözleşmesi devam ettiği için, bonservis ücretinden dolayı vazgeçti. Fenerbahçeli yetkililer, Murat'ın transferi olmayınca Selmani'den de vazgeçtiler. Murat Elkatmış'ı Ümraniyespor maçımızda Galatasaraylı yetkililer takip etmişler. Orhan Terzi hocamız bu durumu bize iletti. Murat Elkatmış, stil olarak Quaresma'ya çok benziyor" dedi.

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MURAT ELKATMIŞ KİMDİR?

23 Şubat 2001 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen Murat Elkatmış, profesyonel futbol kariyerine altyapısından çıktığı Menemenspor'da başladı. Güncel piyasa değeri 125 bin Euro olarak gösterilen Elkatmış, hücum hattının sağ kanadında ve santrfor pozisyonlarında da görev yapabiliyor. Murat Elkatmış bu sezon Menemenspor'da 6 maçta oynadı.

(AJANSSPOR)

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