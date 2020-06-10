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Yeni Sanayi Sitesinde genel temizlik

KIRIKKALE HABERLERİ  | 10.06.2020 16:10 | Son Güncelleme

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde yer alan Yeni Sanayi Sitesi baştan sona temizlendi.Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz birim müdürleri ve Yeni Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Hemit Macit ile birlikte sanayi bölgesini gezerek esnafa hijyen konusunda uyarılarda bulundu.

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde yer alan Yeni Sanayi Sitesi baştan sona temizlendi.
Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz birim müdürleri ve Yeni Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Hemit Macit ile birlikte sanayi bölgesini gezerek esnafa hijyen konusunda uyarılarda bulundu. Başkan Türkyılmaz bir yandan çöp toplarken bir yandan esnaflara çöp poşeti dağıtıp sohbet etti. Bundan sonra çöplerin poşetlere konularak belirlenen saatlerde atılmasını isteyen Başkan Türkyılmaz, "Lütfen daha temiz olalım. Siz temiz olmadığınız sürece bizim yaptığımız temizliğin hiçbir önemi yok. Siz ne kadar temizseniz Yahşihan’da o kadar temiz” dedi.
Yeni Sanayi Bölgesinde daha temiz bir görüntü sağlamak için yapılan genel temizliği sanayi esnafı da memnuniyetle karşıladı. Yahşihan Belediyesi ekipleri tarafından yapılan temizlikle Yeni Sanayi Çarşısı tertemiz oldu. Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz Yahşihan Belediyesi temizlik ekiplerine teşekkür etti.

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