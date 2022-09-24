Yeni serbest bölgede öncelik yenilenebilir enerji ve yüksek teknoloji içeren sektörler olacak

İZMİR (AA) - HALİL ŞAHİN - İzmir'de kurulan ve altyapı çalışmaları tamamlanan Batı Anadolu Serbest Bölgesinde yenilenebilir enerji ve sürdürebilir teknoloji getiren sektörlere öncelik verilecek.

Bergama ilçesinde yaklaşık 3,5 milyon metrekare alana sahip serbest bölge, en son 2000 yılında kurulan serbest bölgelerin ardından 19'uncu serbest bölge oldu.

Serbest bölgede faaliyette bulunmak isteyen yeni yatırımcıların talebi üzerine kurulan alanda katma değeri yüksek ürünler üretilmesi hedefleniyor. Yerli ve yabancı 150 civarında şirketin gelmesi beklenen bölgede altyapı, yatırımcıların fabrika kurmasına hazır hale getirildi.

- "Tahminimiz ilk 10 yıl içinde 10 bin kişiye iş yaratmak"

Batı Anadolu Serbest Bölgesi AŞ (BASBAŞ) Yürütme Kurulu Başkanı Faruk Güler, AA muhabirine, uzun yıllardır yeni serbest bölge kurulmadığını, var olan serbest bölgelerin birçoğunun dolduğunu söyledi.

Ege Serbest Bölgesinin de (ESBAŞ) yürütme kurulu başkanlığını yapan Güler, yatırımcıların ilgisi nedeniyle 5 yıl önce yeni bir serbest bölge kurulması için çalışmalara başladıklarını belirtti.

Yeni bölgenin yer seçiminde Bergama'nın İstanbul - İzmir Otoyolu'na yakınlığı, İzmir'i Bergama'ya bağlayan otoyol, 1915 Çanakkale Köprüsü, İzmir'deki limanların etkili olduğunu kaydeden Güler, "Gerekli tüm altyapı çalışmalarını bitirdik. Alanın etrafını çevirdik, gümrüklü saha haline getirdik. İnşaatlar sırasında kullanılacak konteynerlerimizi koyduk. Elektrik altyapısını yaptık, internet servisimizi hazırladık. Suyumuz hazır. Parselasyonları yaptık, ilgili idari kesimlere gönderdik. Kasım ayından itibaren yatırımcının gelip fabrikasını kuracak hale getirdik." diye konuştu.

Güler, bölgede ülkenin ve dünyanın ihtiyaç duyduğu teknolojilere yer vereceklerini ifade ederek, "Tahminimiz ilk 10 yıl içinde 10 bin, ilk 20 yıl içinde 20 bin kişiye iş yaratmak." dedi.

Katma değeri yüksek ürünleri üreten şirketleri davet ettiklerini aktaran Güler, ihracatta ortalama kilogram değerinin 9-10 dolar olmasını hedeflediklerini söyledi.

Güler, Türkiye'nin yenilenebilir enerjide büyüdüğünü, özellikle İzmir'in rüzgar enerjisinde hem teknoloji, hem de enerji üretiminde merkez haline geldiğini anlatarak, şöyle konuştu:

"Burada büyümek isteyen epey şirket var, hem mevcut şirketlerden, hem yabancı şirketlerden hem de Türkiye'ye yeni gelecek olan şirketler var. Tabii ki yenilenebilir enerjiye öncelik vereceğiz. Çünkü bu sektörün Türkiye'ye, Türkiye'nin bu sektöre ihtiyacı var. Bu sektörde büyüme isteyen yatırımcı da var. Dolayısıyla yenilenebilir enerji öncü sektörlerden birisi olacak. Ama yalnız o sektör değil. Katma değeri yüksek, sürdürülebilir bir teknoloji getiren ve ihracatı olan en az yüzde 85 ihracat kapasitesi olan çeşitli sektörlerden de yatırımcıları bekliyoruz."

